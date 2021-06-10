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İÇ MİMAR BANU YÜKSEL
İç Mimarlar Trabzon
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • DEKORASYON PROJESİ, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    DEKORASYON PROJESİ, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL
    DEKORASYON PROJESİ, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    DEKORASYON PROJESİ
    ÇOK AMAÇLI SALONU, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL
    ÇOK AMAÇLI SALONU
    ASLAN HUKUK BÜROSU, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Çalışma OdasıÇalışma Masaları İşlenmiş Ahşap Siyah
    ASLAN HUKUK BÜROSU, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Ofis Alanları & Mağazalar İşlenmiş Ahşap Siyah
    ASLAN HUKUK BÜROSU, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Ofis Alanları & Mağazalar İşlenmiş Ahşap Siyah
    +1
    ASLAN HUKUK BÜROSU
    MARAŞ APARTMANI, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Klasik Oturma Odası İşlenmiş Ahşap Beyaz
    MARAŞ APARTMANI, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Beyaz
    MARAŞ APARTMANI, İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Apartman Beton Beyaz
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    MARAŞ APARTMANI
    LİKAPARK , İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Ahşap rengi
    LİKAPARK , İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Ahşap rengi
    LİKAPARK , İÇ MİMAR BANU YÜKSEL İÇ MİMAR BANU YÜKSEL Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Ahşap rengi
    +1
    LİKAPARK

    Merhaba, ben İç mimar Banu Yüksel ,

    sektörde 18 yıldır aktif olarak çalışmaktayım ,size her türlü konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.

    Hizmetler
    • İÇ MİMARİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
    • 2D PROJELENDİRME
    • 3D görselleştirme
    • Proje takibi ve fiyatlandırması
    Hizmet alanları
    TRABZON
    Adres
    910nolu sokak
    61040 Trabzon
    Türkiye
    +90-5362156016 banuyuksel61.wixsite.com/website
    Yasal mülkiyet

    Trabzon İç Mimarlar odasına bağlı sicil numarası 830 olana bir 18 yıllık bir iç mimarım yasalarla hem sizin hem de benin haklarım korunmaktadır.

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