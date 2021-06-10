İÇ MİMAR BANU YÜKSEL

Merhaba, ben İç mimar Banu Yüksel ,
sektörde 18 yıldır aktif olarak çalışmaktayım ,size her türlü konuda yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.
- Hizmetler
- İÇ MİMARİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
- 2D PROJELENDİRME
- 3D görselleştirme
- Proje takibi ve fiyatlandırması
- Hizmet alanları
- TRABZON
- Adres
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910nolu sokak
61040 Trabzon
Türkiye
+90-5362156016 banuyuksel61.wixsite.com/website
Yasal mülkiyet
Trabzon İç Mimarlar odasına bağlı sicil numarası 830 olana bir 18 yıllık bir iç mimarım yasalarla hem sizin hem de benin haklarım korunmaktadır.