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SMD Group
3D Görselleştirme İstanbul
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    NEDEN İÇ DEKORASYONDA VE DIŞ TASARIMI KAPLAMALARINDA S.M.D?

    ŞİRKET PROFİLİ:

    İstanbul’da bulunan ve lüks konut projeleri, iç tasarım ve dış tasarı kaplama konusunda uzmanlaşmış S.M.D firmasıyız.Türkiye’nin önde gelen dekorasyon şirketleri olmak için birçok ilde harika projeler yaptık.Dekorasyon tasarımlarımız profesyonel ve müşterilerimizin isteklerini karşılamak için isteklidir.

    VİZYONUMUZ:

    Şirketimiz Türkiye’de iç tasarım, dekorasyon ve emlak geliştirme konusunda SMD olup evinizde, işyerinizde ya da kendi şirketinizde ya da yatırımınızda, projenizin pazarlanmasına ve satışına kadar, bizim için, iç tasarım ve dekorasyonun yanı sırauygulama aşamasından projenin pazarlanmasına ve satışına kadar, nerede olursanız güzellik ve sofistike olmayı hedefliyoruz. Ama sizi modernliğin merkezinde yapan tasarımlar yaratıyoruz.Müşteriler, danışmanlar ve tedarikçilerle yakın temasta kalifiye bir ekiple çalışıyoruz ve yaratıcı ve profesyonel bir ortamı teşvik etmek için tutkuyla çalışıyoruz.

    Müşteriler, danışmanlar ve tedarikçilerle yakın çalışmak için nitelikli bir ekiple çalışıyoruz. .

    Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Türkiye’de her türlü süslemeyi en modern hale getirmek için birlikte çalışan profesyonel bir ekibiz ve iç tasarım hizmetleri ve dış cephe kaplamaları sunmaktayız.Eşsiz nesnelerin, sanatsal mobilyaların ve aydınlatmanın talebi, villalar ve saraylar için lüks dekorasyon sunarak Türkiye’nin en büyük dekorasyon şirketlerinden biri olmak için mükemmel bir markadır.Türkiye ve şehir renkleriyle ilgili çalışmalarımız, Türkiye’nin en iyi dekoratif şirketi haline gelmiştir.

    HEDEFİMİZ:

    Amacımız ve müşterilerimizin hedefi birdir ve hepimiz arzulanan hayalleri gözlenen bütçeler, yüksek kalite ve büyük başarılar dahilinde gerçekleştirmek için tek elle çalışıyoruz.

    Hizmetler
    • التصميم الداخلي والخارجي 1 ،
    • التصميم الثلاثي وثنائي الأبعاد
    • المجسمات المعمارية
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    SMD Decoration, Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Blv 10/12, Osb/Beylikdüzü/Beylikdüz, Beylikdüzü/İstanbul
    34524 İstanbul
    Türkiye
    +90-5539041212 smddecoration.com

    Değerlendirmeler

    Nada Sabbagh
    Professional team offering a good I.D. service.
    7 ay önce
    Yaman SD
    neredeyse 4 yıl önce
    Nedal Aburenna
    Dekorasyonlar = SMD
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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