İLKE DİZAYN ALÜMİNYUM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

İlke Dizayn; Ofisdekorasyon, Plaza, Fabrika, Ofis, Alışveriş Merkezleri,İşyeri Kampüsleri ve daha birçok işletmede oluşacak, Dekorasyon, Alüminyum Doğrama, Alüminyum kapı,Alüminyum pencere, Ofis Bölme, Ofis bölme sistemleri, ofis cam bölme, Jaluzi,stor perde, Ofis kapıları, Fotoselli kapı, Kayar kapı, Giyotin cam, Alüminyum pergole, Gölgelendirme sistemleri,Mobilya dekorasyon, Cam ve İnşaat ile ilgili tadilat, tamirat, İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri ile ilgili, işlerini ve tesislerdeki sistemlerin peryodik bakımına yönelik ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sunduğumuz çözümleri kapsamaktadır
İlke Dizayn Alüminyum inş.san.tic.ltd.şti
tel : (0212) 324 0145
watsap : (0533) 4709237
mail :info@ilkedizayn.com.tr
- Hizmetler
- ofis cam bölme
- mobilya dekorasyon
- çift cam arsı jaluzili bölme
- çelik çatı
- tadilat dekorasyon
- ofisdekorasyon
- ofis bölme sistemleri
- kafe dekorasyon
- gölgelendirme sitemleri
- cam dekorasyon
- ofiskapıları
- ofis kapısı
- fotoselli kapı
- kayarkapı
- camkapı
- alüminyum kapı
- alüminyum doğrama
- alüminyum pencere
- plaza teknik hizmetleri
- İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri
- Hepsini göster: 20 hizme
- Hizmet alanları
- istanbul, İstanbul, ve Türkiye
- Adres
-
sanayi mah yigit sokak no/2 a
86600 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-2123240145 www.ilkedizayn.com.tr
İLKE DİZAYN
İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri ile ilgili, Plaza, Fabrika, Ofis, Alışveriş Merkezleri,İşyeri Kampüsleri ve daha birçok işletmede oluşacak, Dekorasyon,Alüminyum Doğrama, Ofis Bölme, Cam ve İnşaat ile ilgili tadilat, tamirat, onarım işlerini ve tesislerdeki sistemlerin peryodik bakımına yönelik ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sunduğumuz çözümleri kapsamaktadır