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İLKE DİZAYN ALÜMİNYUM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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    • ofis cam bölme, İLKE DİZAYN ALÜMİNYUM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ İLKE DİZAYN ALÜMİNYUM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ Akdeniz Çocuk Odası Cam
    ofis cam bölme, İLKE DİZAYN ALÜMİNYUM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ İLKE DİZAYN ALÜMİNYUM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ İç Dekorasyon Cam
    ofis cam bölme

    İlke Dizayn; Ofisdekorasyon, Plaza, Fabrika, Ofis, Alışveriş Merkezleri,İşyeri Kampüsleri ve daha birçok işletmede oluşacak, Dekorasyon, Alüminyum Doğrama, Alüminyum kapı,Alüminyum pencere, Ofis Bölme, Ofis bölme sistemleri, ofis cam bölme, Jaluzi,stor perde, Ofis kapıları, Fotoselli kapı, Kayar kapı, Giyotin cam, Alüminyum pergole, Gölgelendirme sistemleri,Mobilya dekorasyon, Cam ve İnşaat ile ilgili tadilat, tamirat, İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri ile ilgili, işlerini ve tesislerdeki sistemlerin peryodik bakımına yönelik ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sunduğumuz çözümleri kapsamaktadır

    İlke Dizayn Alüminyum inş.san.tic.ltd.şti


    tel : (0212) 324 0145

    watsap : (0533) 4709237

    mail :info@ilkedizayn.com.tr



     


    Hizmetler
    • ofis cam bölme
    • mobilya dekorasyon
    • çift cam arsı jaluzili bölme
    • çelik çatı
    • tadilat dekorasyon
    • ofisdekorasyon
    • ofis bölme sistemleri
    • kafe dekorasyon
    • gölgelendirme sitemleri
    • cam dekorasyon
    • ofiskapıları
    • ofis kapısı
    • fotoselli kapı
    • kayarkapı
    • camkapı
    • alüminyum kapı
    • alüminyum doğrama
    • alüminyum pencere
    • plaza teknik hizmetleri
    • İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri
    • Hepsini göster: 20 hizme
    Hizmet alanları
    istanbul, İstanbul, ve Türkiye
    Adres
    sanayi mah yigit sokak no/2 a
    86600 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2123240145 www.ilkedizayn.com.tr
    Yasal mülkiyet

    İLKE DİZAYN

    İnşaat Bakım Onarım Hizmetleri ile ilgili, Plaza, Fabrika, Ofis, Alışveriş Merkezleri,İşyeri Kampüsleri ve daha birçok işletmede oluşacak, Dekorasyon,Alüminyum Doğrama, Ofis Bölme, Cam ve İnşaat ile ilgili tadilat, tamirat, onarım işlerini ve tesislerdeki sistemlerin peryodik bakımına yönelik ihtiyaçlarınızı karşılamak adına sunduğumuz çözümleri kapsamaktadır


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