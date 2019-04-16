ASK MİMARLIK İNŞAAT

ASK Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, konut-yapı sektöründe hizmet veren, genç ve dinamik, kendini sürekli yenileyen bir girişimdir. İnşaat Yüksek Mühendisi olan birinci ortak, küçük yaşlardan itibaren sektörün içinde deneyim sahibidir. Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği alanında (Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği-2015), yüksek lisans eğitimini Geoteknik alanında (Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D. Geoteknik Bilim Dalı-2019) tamamlamıştır.

İnşaatın tasarımından, plan ve projesinden, uygulamasına ve oturum raporu alana kadar, inşa edilen yapının kaydını tutarak, hikayesini oluşturan ve müşterileriyle binanın görünmeyen özelliklerini paylaşan bir şirketiz. Şirketimiz, yenilikçi ve farklılık oluşturucu yapı uygulama bilgisi, deneyimini ve denetimini, insanın kendini güvende, huzurlu hissedeceği, fonksiyonelliği ve sadeliği, konforla buluşturan yapılar, insanı eve çağıran meskenler inşa etmede kullanmasıyla rakiplerinden farklılaşmaktadır. İnşa ettiğimiz meskenler ve yapılar, insanın sadece fiziksel barınma-korunma ihtiyaçlarını karşılamaz, duygusal ihtiyaçlarını da karşılar. İnsanla ev, yapıyla insan arasında psikolojik bağlantılar oluşturmayı önemseyen bir şirketiz. Kişinin yapıyı ve yapı içindeki evi gördüğünde sağlamlık, dayanıklılık yanında içinde bir sıcaklık, güven ve dinginliğin oluşmaya başladığı yapıları inşa etmek firmamızın öncelikleri arasındadır. Bize inşaatını teslim eden müşterilerimize ve/veya bizden ev satın alanlara, nasıl bir bina veya mesken satın alacağının/aldığının hikayesini anlatarak ve belgeleyerek iş yapmayı tercih eden ( tapusunu alırken evin görünmeyen ve görünen malzeme ve işçiliğinin belgelerinin de verildiği) bundan onur duyan bir şirketiz.