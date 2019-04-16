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ASK MİMARLIK İNŞAAT
İnşaat Şirketleri İzmir, Türkiye
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Doğa Evi , ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT
Doğa Evi , ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT
Doğa Evi , ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT
Doğa Evi
Kahve Dünyası Petrol İstasyonu, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Kahve Dünyası Petrol İstasyonu, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Kahve Dünyası Petrol İstasyonu, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
+5
Kahve Dünyası Petrol İstasyonu
Apartman Girişi, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT İç Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
Apartman Girişi, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT İç Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
Apartman Girişi, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT İç Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
+8
Apartman Girişi
Kış Bahçesi, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT
Kış Bahçesi, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT
Kış Bahçesi, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT
+2
Kış Bahçesi
Doğayla İç İçe Tek Katlı Hafif Çelik Bir Ev - Bungalov, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
Doğayla İç İçe Tek Katlı Hafif Çelik Bir Ev - Bungalov, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
Doğayla İç İçe Tek Katlı Hafif Çelik Bir Ev - Bungalov, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
+2
Doğayla İç İçe Tek Katlı Hafif Çelik Bir Ev - Bungalov
Dinç apartmanı - 2019, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Modern Evler
Dinç apartmanı - 2019, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Modern Evler
Dinç apartmanı - 2019, ASK MİMARLIK İNŞAAT ASK MİMARLIK İNŞAAT Apartman
+10
Dinç apartmanı - 2019
Hepsini göster: 11 proje

ASK Mimarlık İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti, konut-yapı sektöründe hizmet veren, genç ve dinamik, kendini sürekli yenileyen bir girişimdir. İnşaat Yüksek Mühendisi olan birinci ortak, küçük yaşlardan itibaren sektörün içinde deneyim sahibidir. Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği alanında (Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği-2015), yüksek lisans eğitimini Geoteknik alanında (Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği A.B.D. Geoteknik Bilim Dalı-2019) tamamlamıştır.

İnşaatın tasarımından, plan ve projesinden, uygulamasına ve oturum raporu alana kadar, inşa edilen yapının kaydını tutarak, hikayesini oluşturan ve müşterileriyle binanın görünmeyen özelliklerini paylaşan bir şirketiz. Şirketimiz, yenilikçi ve farklılık oluşturucu yapı uygulama bilgisi, deneyimini ve denetimini, insanın kendini güvende, huzurlu hissedeceği, fonksiyonelliği ve sadeliği, konforla buluşturan yapılar, insanı eve çağıran meskenler inşa etmede kullanmasıyla rakiplerinden farklılaşmaktadır. İnşa ettiğimiz meskenler ve yapılar, insanın sadece fiziksel barınma-korunma ihtiyaçlarını karşılamaz, duygusal ihtiyaçlarını da karşılar. İnsanla ev, yapıyla insan arasında psikolojik bağlantılar oluşturmayı önemseyen bir şirketiz. Kişinin yapıyı ve yapı içindeki evi gördüğünde sağlamlık, dayanıklılık yanında içinde bir sıcaklık, güven ve dinginliğin oluşmaya başladığı yapıları inşa etmek firmamızın öncelikleri arasındadır. Bize inşaatını teslim eden müşterilerimize ve/veya bizden ev satın alanlara, nasıl bir bina veya mesken satın alacağının/aldığının hikayesini anlatarak ve belgeleyerek iş yapmayı tercih eden ( tapusunu alırken evin görünmeyen ve görünen malzeme ve işçiliğinin belgelerinin de verildiği) bundan onur duyan bir şirketiz.

Hizmetler
  • Konut Yapımı
  • Taahhüt
  • Müteahhitlik
  • Tasarım
  • Dekorasyon
  • Su yalıtımı
  • Ses yalıtımı
  • Tadilat
  • Sağlıklı küçük evler
  • Mimarlık
  • Hepsini göster: 10 hizme
Hizmet alanları
İZMİR, İzmir, ve Türkiye
Adres
464 Sk. No: 25/B
35471 İzmir, Türkiye
Türkiye
+90-5073598397 www.askmimarlikinsaat.com

Değerlendirmeler

Burak Şahin Burak Şahin
Selman beyle çalışmaktan keyif aldık.İşinde uzman bir profesyonel.
2 yıldan fazla önce
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Özhan Sezer Özhan Sezer
Sözünün eri, dürüst insanlarin hala bu piyasada oldugunu görmek harika.
2 yıldan fazla önce
Proje tarihi: Şubat 2018
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eta577
Is konusunda gayet ılgili grup, ve her konuyu takıp eden. Güncel bilgilere sahip olan, tasarım ve ısçılıkta güncel malzemeyi kulanan bir firma.   
2 yıldan fazla önce
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