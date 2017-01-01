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NõodDesignContract
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 13Projeler (13) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • MG, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    MG, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    MG, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    MG
    Zine Holding, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    Zine Holding, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    Zine Holding, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    +3
    Zine Holding
    İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışma Projesi, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışma Projesi, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışma Projesi, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    +2
    İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Yarışma Projesi
    Studio Kitchen, NõodDesignContract NõodDesignContract Küçük Mutfak
    Studio Kitchen, NõodDesignContract NõodDesignContract Küçük Mutfak
    Studio Kitchen, NõodDesignContract NõodDesignContract Küçük Mutfak
    +3
    Studio Kitchen
    Metropol SK House, NõodDesignContract NõodDesignContract Modern Oturma Odası
    Metropol SK House, NõodDesignContract NõodDesignContract Modern Oturma Odası
    Metropol SK House, NõodDesignContract NõodDesignContract Küçük Yatak Odası
    +2
    Metropol SK House
    Aydoğan Law, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    Aydoğan Law, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    Aydoğan Law, NõodDesignContract NõodDesignContract Ticari alanlar
    +3
    Aydoğan Law
    Hepsini göster: 13 proje

    Tasarım, bize göre insanların bulundukları ortamdan daha çok keyif ve daha çok fonksiyonel kazanım elde etmelerini sağlayan minör yada majör dokunuşlar bütünüdür. Tasarıma başlarken işverenlerimizle çıktığımız yolculukta onların yaşam tarzlarını ve taleplerini ön planda tutuyoruz. Projelendirme sürecinde kendi deneyimiz ve bakış açımızı yansıtarak hayalini kurduğumuz tasarımlara hayat veriyoruz.Taahhüt büyük bir sinerji,deneyim ve özveri isteyen bir organizasyonlar bütünüdür.İşverenlerin talepleri doğrultusunda optimum düzeyde zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlayarak tasarlanan projeyi hayata geçiriyoruz.

    Designing isa set of minoror majortouches thatallow peopleto enjoy more ofthe environmentin which theylive and achievemore functionalgains.When we started to design, we prioritize their lifestyles and demands in our journey with ouremployers. We give life to the designs we have dreamed by reflecting our own experience andpoint of view in the projecting process.Contract is a whole of organizations that require a great synergy, experience and dedication.In line with the demands of the employers, we are realizing the project designed with optimumtime, cost and labor savings.

    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Mimarlık
    • Proje
    • Tasarım
    • Uygulama
    Hizmet alanları
    • Türkiye
    • Fas
    • Kazakistan
    • Dubai
    • İstanbul, Türkiye
    Adres
    Muratreis Mah. Nuhkuyusu Cad. No:303/3
    34664 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2163105212 www.nood.com.tr

    Değerlendirmeler

    Hikmet Kaynar Hikmet Kaynar
    Yenıdogan sancaktepedekı avm ne zaman acılıcaktır bılgen var mı
    10 ay önce
    Proje tarihi: Ağustos 2021
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    Ahmet
    Tasarım konularında çok yardımcı oldunuz teşekkürler
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mart 2017
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    Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz
    Nõod Design ile mimari şantiyelerde çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım.Profesyonel ekipleriyle birlikte müthiş bir imalat süreci yaşadık teşekkür ederim.
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Ocak 2018
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