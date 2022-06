NõodDesignContract

Tasarım, bize göre insanların bulundukları ortamdan daha çok keyif ve daha çok fonksiyonel kazanım elde etmelerini sağlayan minör yada majör dokunuşlar bütünüdür. Tasarıma başlarken işverenlerimizle çıktığımız yolculukta onların yaşam tarzlarını ve taleplerini ön planda tutuyoruz. Projelendirme sürecinde kendi deneyimiz ve bakış açımızı yansıtarak hayalini kurduğumuz tasarımlara hayat veriyoruz.Taahhüt büyük bir sinerji,deneyim ve özveri isteyen bir organizasyonlar bütünüdür.İşverenlerin talepleri doğrultusunda optimum düzeyde zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlayarak tasarlanan projeyi hayata geçiriyoruz.

Designing isa set of minoror majortouches thatallow peopleto enjoy more ofthe environmentin which theylive and achievemore functionalgains.When we started to design, we prioritize their lifestyles and demands in our journey with ouremployers. We give life to the designs we have dreamed by reflecting our own experience andpoint of view in the projecting process.Contract is a whole of organizations that require a great synergy, experience and dedication.In line with the demands of the employers, we are realizing the project designed with optimumtime, cost and labor savings.