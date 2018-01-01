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Onur Grup Mimarlık Hizmetleri
Mimarlar Konya
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    • Villa 320 m2, Onur Grup Mimarlık Hizmetleri Onur Grup Mimarlık Hizmetleri
    Villa 320 m2, Onur Grup Mimarlık Hizmetleri Onur Grup Mimarlık Hizmetleri
    Villa 320 m2, Onur Grup Mimarlık Hizmetleri Onur Grup Mimarlık Hizmetleri
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    Villa 320 m2

     1983 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde Onur İnşaat adı altında faaliyete giren firmamız Onur Grup İnşaat A.Ş. olarak günümüzde inşaat sektörü üzerine bölgesinde en iyi olmayı hedefleyen ve bu hedefte kendini geliştiren bir şirket olarak her zaman ön sıralarda yer almıştır.    2018 yılı itibari ile Mimar Enes KARAKOYUN tarafından kurulan mimarlık dalı, iç mimarlık ve peyzaj mimarlığı faaliyetlerine modernliği, estetikliği ve ihtiyaçlara en iyi şekilde cevap vermek üzere Onur Grup Mimarlık Hizmetleri adı altında daha bilinçli, sürdürülebilir ve kaliteden ödün vermeksizin maliyetleri en aza indirmeyi kendine prensip edinerek projelerinde çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmetler
    • mimarlık
    • architecture
    • inşaat
    • mimari proje
    • iç mekan tasarımı
    • peyzaj mimarlığı
    • çevre düzenleme
    • tasarım
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    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    Tüm şehirler ve yurtdışı
    Adres
    Seyran Mahallesi 33211 Sokak No 15
    42550 Konya
    Türkiye
    +90-5458566789 onurgrupmimarlik.com
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