Sindolin Dizayn

Değerli Çevre Dostları…

Şirketimiz temiz çevre teknolojileri konularıyla iştigal etmekte olup bu konularda lider birkaç yabancı şirketinde Türkiye ve Kıbrıs genel temsilciliği ile distribütörlüğünü yapmaktadır.

Kimsenin yapmadığı işleri yapmak veya yapılanların en iyisini yapmayı kendisine ilke edinen şirketimiz bu anlamda sizlere şu anda Dünya da tek ülkemizde de ilk olan üstün Nano teknolojisine sahip çevre dostu elektrik geçirmeyen üzerlerine afiş ilan yapıştırılamayan Anti-Stick özellikli Paint ( Boya) ve Sheet (Kaplamalar) ile Graffiti Romever (Yazı Silici) ürünlerini sunmaktadır. Kentlerde veya diğer yerleşim birimlerinde duvarlara, elektrik direklerine, trafolara, telefon kulübeleri ve telefon santral kutuları ile doğal gaz kutularının üzerlerine yapıştırılan afişler, ilanlar, graffitilerle yazılan yazılar görsel bir kirliliğe neden olmaktadır bunların sürekli temizlenmesi de ilgili kuruluşlara bir hayli mali bir külfet getirmektedir. Söz konusu ürünler bu görsel kirliliği önlerken aynı zamanda da kent estetiğine katkı sağlamaktadır.

Söz konusu ürünler Elektrik geçirmezlik özelliğiyle de zaman zaman basında yer alan aydınlatma direklerindeki elektrik kaçaklarından dolayı meydana gelen ölüm olaylarını da engelleyerek enerji dağıtım şirketleri ve belediyelere de iş güvenliği kapsamında ki şartları yerine getirmelerini sağlatmaktadır.

Ürünler bol renk ( Şeffaf dahil) ve desen çeşitliliği ile görsel efekt zenginliği yaratırken aynı zaman da krozyon önlemesiyle metal yüzeyleri koruma altına almaktadır. Beton yüzeyler, Çelik yüzeyler, Ahşap yüzeyler ve sertleştirilmiş Plastik yüzeyler olmak üzere dört değişik zemine uygulanabilmektedir

Ürünler başta elektrik izolasyonu ve anti-sitck (afis ilan yapıştırılamama) olmak üzere UV ışınlarına, asit yağmurlarına, zararlı kimyasallara, tuzlu suya neme ve rutubete dayanıklılık olmak üzere on üç adet sertifikaya sahiptir.

Ürünlerin Ecofrendly olması ise şirketimizin çevreci bir yaklaşımı olup yüklendiği misyonla uyum sağlamaktadır.Ürünlere ilişkin çok daha fazla bilgiye www.sindolindizayn.com web sitemizden edinebilirsiniz, sormak istediğiniz başkaca hususlar olursa cevaplamaya hazırız.

Sizlere bu konularda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirir çalışmalarınız da başarılar dileriz.

Saygılarımızla...

Melih Samurkaş