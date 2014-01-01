Karoistanbul Cement Tiles

Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi, 1975 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar çizgisinde kuruldu. Uzun yıllar birçok önemli mimari projede vitray, duvar resmi, mozaik panolar, rölyef ve kırma seramik işleri yapan Mavi Pencere ressamları, 1990 yılından itibaren profesyonel olarak “Desenli Karo mozaik ” üretimi yapmaktadırlar.

19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. Yüzyılın ilk yarısında yüksek tavanları, kemerli giriş kapıları, geniş balkonları ve localarıyla karakteristik özellikler barındıran birçok önemli tarihi yapının zeminleri göz alıcı renklere sahip desenli karo mozaiklerle (karosimanlar) süslenmiştir.

1850’lerde Fransa’dan tüm dünyaya yayılan, çimento, mermer tozu, agrega ve boyanın desen kalıbına dökülüp, preslenmesiyle yapılan tipik bir Akdeniz malzemesi olan desenli karo mozaiklerin anonimleşmiş desenleri, Akdeniz Bölgesinden, Kuzey Afrika’ya, oradan Uzak Doğu’ya kadar tüm dünyaya yayılmıştır. Tarihe tanıklık eden bu desenli karo mozaikler kullanıldıkları yapıyı zenginleştirmekle kalmamış aynı zamanda yepyeni bir bakış da getirmiştir.

1950’li yıllarda öne çıkan, seramik, linolyum, granit gibi üretimi nispeten daha seri ve kolay olan endüstriyel ürünlerle yarışamayan desenli karo mozaik üreticileri kısa süre sonra yenilgiyi kabul ederek bu alanı terk etmişlerdir. 1970’lere gelindiğinde dünyada, birkaç küçük atölye dışında bu desenli karo mozaiklerin üretimini yapan kimse kalmamış, el işi ağırlıklı bu ürün unutulup gitmiştir.

Bu unutuluş ve değerbilmezlik süreci böyle işlerken Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi; desenli karo mozaik (karosiman) hakkında ne kadar bilgi, belge, doküman varsa ulaşmaya çalışmış ve bulduğu her türlü bilgiyi kayıt altına almıştır. Bu kayıtlar içinde karosiman döşeli yapılardan çekilmiş fotoğraflardan tutun da, 1900 yılında basılmış bir Fransız firmasına ait katalogdan, Pompei yer döşemelerini gösteren kitaplara, ressamların yaptıkları zemini karo mozaik döşeli iç mekan resimlerine kadar desenli karo mozaiklere ilişkin bulunan her şey arşivlenmiştir.

1990’lardan itibaren Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi unutulan bu desenli karo mozaiklerin profesyonel bir şekilde üretimine yönelmiş ve “KAROİSTANBUL” markasını yaratmıştır. Karoistanbul desenli karo mozaiklerin üretiminin geleneksel el yapımı karakterini koruyarak ama eski desenli karo mozaiklerdeki (karosiman) bazı zayıflıkları da ortadan kaldırarak (örneğin preslenme basıncını yükseltip emiciliği en aza indirerek) her geçen yıl, teknik ve estetik bakımdan geliştirdiği bu geleneksel malzemeyi bir seçenek olarak yeniden mimarların, inşaatçıların ve dekoratörlerin seçimine sunmuştur.