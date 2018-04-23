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TT MİMARLIK
Mimarlar İzmir
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İzmir Çiğli Yeni Mahalle Konut ve İş yeri Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Apartman Beton Beyaz
    İzmir Çiğli Yeni Mahalle Konut ve İş yeri Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Apartman Beton Beyaz
    İzmir Çiğli Yeni Mahalle Konut ve İş yeri Projemiz
    İzmir Çiğli Balatçık Konut ve İş Yeri Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Apartman Beton Kırmızı
    İzmir Çiğli Balatçık Konut ve İş Yeri Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Apartman Tuğla Kırmızı
    İzmir Çiğli Balatçık Konut ve İş Yeri Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Apartman Tuğla Kırmızı
    İzmir Çiğli Balatçık Konut ve İş Yeri Projemiz
    Ofis Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Modern Çalışma Odası Seramik Beyaz
    Ofis Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Zeminler Ahşap Ahşap rengi
    Ofis Projemiz, TT MİMARLIK TT MİMARLIK Cam kapılar Cam Şeffaf
    +2
    Ofis Projemiz

    Ofisimiz İzmir'de ancak yurt içi ve yurt dışı tüm projelere cevap verebiliyoruz.

    TT Mimarlık olarak öncelikli hizmet hedeflerimiz, mimarlık bağlamlarıyla donanmış, sanatsal değerlere sahip nitelikli yapılar geliştirmek, uygulamak ve güncel tasarımlarıyla mimarlığa katkıda bulunmaktır. Evrensel düzeyde kaliteli projeleriyle mimarlıkta öncülük eden seçkin bir mimarlık kurumu olmaktır. 

    Hizmetler
    • UYGULAMA PROJESİ
    • RESTORASYON PROJESİ
    • İÇ MEKAN PROJESİ
    • AKUSTİK PROJE
    • İNŞAAT
    • VİLLA
    • TOPLU KONUT
    • APARTMAN
    • OTEL
    • MAĞAZA
    • EĞİTİM BİNALARI
    • KAFE RESTORAN
    • OFİS
    • STANT
    • SALON
    • MUTFAK
    • BANYO
    • YATAK ODASI
    • ÇOCUK ODASI
    • FABRİKA
    • TADİLAT
    • TASARIM
    • Hepsini göster: 22 hizme
    Hizmet alanları
    • MİMARLIK
    • İÇ MİMARLIK
    • UYGULAMA
    • PROJE
    • 3D TASARIM
    Adres
    8001/3 sokak No:67
    35620 İzmir
    Türkiye
    +90-5307287235 ttmimarlik.net

    Değerlendirmeler

    bburcuaayaz
    kişiye özel tasarımlar oluşturan son derece kibar ve anlayışlı bir ekip, işlerini beğeniyorum.
    neredeyse 3 yıl önce
    Düzenle
    Gözde Çetin
    1 yıldan fazla önce
    MEHMET ARDAMAR
    Kişiye özel tasarımlar oluşturan son derece kibar ve anlayışlı bir ekip, işlerini beğeniyorum.
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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