TT MİMARLIK

Ofisimiz İzmir'de ancak yurt içi ve yurt dışı tüm projelere cevap verebiliyoruz.
TT Mimarlık olarak öncelikli hizmet hedeflerimiz, mimarlık bağlamlarıyla donanmış, sanatsal değerlere sahip nitelikli yapılar geliştirmek, uygulamak ve güncel tasarımlarıyla mimarlığa katkıda bulunmaktır. Evrensel düzeyde kaliteli projeleriyle mimarlıkta öncülük eden seçkin bir mimarlık kurumu olmaktır.
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- TASARIM
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- Hizmet alanları
- MİMARLIK
- İÇ MİMARLIK
- UYGULAMA
- PROJE
- 3D TASARIM
- Adres
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8001/3 sokak No:67
35620 İzmir
Türkiye
+90-5307287235 ttmimarlik.net