현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Pelikan Hil Villa Peyzaj, BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık Modern Bahçe
    Pelikan Hil Villa Peyzaj, BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık Modern Bahçe
    Pelikan Hil Villa Peyzaj, BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık Modern Bahçe
    +9
    Pelikan Hil Villa Peyzaj
    GAZİOSMANPAŞA KÜLTÜR MERKEZİ, BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık Ticari alanlar
    GAZİOSMANPAŞA KÜLTÜR MERKEZİ, BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık Ticari alanlar
    GAZİOSMANPAŞA KÜLTÜR MERKEZİ, BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık Ticari alanlar
    +6
    GAZİOSMANPAŞA KÜLTÜR MERKEZİ

       Bünyemizde bulunan sektörlerle ilgili yenilik ve gelişmeleri sürekli takip ederken , müşterilerimize beklentilerinin üzerinde hizmet ve ürün sunmak , yüksek nitelikli ve global standartlarda oluşturduğumuz kurumsal yapımız ile sektörümüzde önde gelen kuruluşlar arasında yerimizi almak . Müşterilerimizin her tür bilgiye kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlayarak, etkin ve güvenilir hizmet sunmalarını, iş performanslarını arttırırken maliyetlerini düşürmelerini ve zamandan tasarruf etmelerini sağlamak. 

          Müşteri isteklerini karşılamayı ve beklentilerinin ötesinde memnuniyetini sağlamayı

          Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun çalışmayı,

         Zamanında ve doğru iş teslim anlayışını,

         Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek ana hedeflerine ulaşmak için nitelikli insan kaynağı dahil tüm kaynakları sağlamayı,Kendine ana hedef olarak belirlemiştir.

    Bunun yanında;

          İçinde bulunduğu faaliyet alanları kapsamında ortaya çıkan çevresel ektilerin,

          yapılan faaliyetten etkilenen tüm tarafların, maruz kaldığı tehlikelerin önlenmesi için öngörülen tüm önlemleri almayı ve bunları sürekli iyileştirmeyi,

          Faaliyet gösterdiği ülkelerin ilgili yasal ve diğer gerekliliklerini göz önünde bulundurmayı ve bunlara uymayı,

         Faaliyetlerini gerçekleştirirken kirliliğin önlenmesi prensibiyle çevreyi korumayı,

         Faaliyetlerini gerçekleştirirken iş ve işçi sağlığını ve güvenliğini daima birincil olarak korumayı, 

         Taahhüt eder ve hedeflemektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Danışmanlık
    • Mimari Proje Çizimi ve Uygulaması
    • İç Mimari Proje Çizimi ve Uygulaması
    • Restorasyon & Rönevasyon Proje Çizimi ve Uygulaması
    • Dekorasyon Danışmanlık ve Uygulama
    • Proje Yönetimi
    • Peyzaj Proje Çizimi ve Uygulaması
    Hizmet alanları
    • istanbul
    • Ankara
    • İzmir
    • antalya
    • kocaeli
    Adres
    34738 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163582502
      Add SEO element