BATUBA Mimarlık Restorasyon Danışmanlık

Bünyemizde bulunan sektörlerle ilgili yenilik ve gelişmeleri sürekli takip ederken , müşterilerimize beklentilerinin üzerinde hizmet ve ürün sunmak , yüksek nitelikli ve global standartlarda oluşturduğumuz kurumsal yapımız ile sektörümüzde önde gelen kuruluşlar arasında yerimizi almak . Müşterilerimizin her tür bilgiye kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlayarak, etkin ve güvenilir hizmet sunmalarını, iş performanslarını arttırırken maliyetlerini düşürmelerini ve zamandan tasarruf etmelerini sağlamak.

Müşteri isteklerini karşılamayı ve beklentilerinin ötesinde memnuniyetini sağlamayı

Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal gerekliliklere uygun çalışmayı,

Zamanında ve doğru iş teslim anlayışını,

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirerek ana hedeflerine ulaşmak için nitelikli insan kaynağı dahil tüm kaynakları sağlamayı,Kendine ana hedef olarak belirlemiştir.

Bunun yanında;

İçinde bulunduğu faaliyet alanları kapsamında ortaya çıkan çevresel ektilerin,

yapılan faaliyetten etkilenen tüm tarafların, maruz kaldığı tehlikelerin önlenmesi için öngörülen tüm önlemleri almayı ve bunları sürekli iyileştirmeyi,

Faaliyet gösterdiği ülkelerin ilgili yasal ve diğer gerekliliklerini göz önünde bulundurmayı ve bunlara uymayı,

Faaliyetlerini gerçekleştirirken kirliliğin önlenmesi prensibiyle çevreyi korumayı,

Faaliyetlerini gerçekleştirirken iş ve işçi sağlığını ve güvenliğini daima birincil olarak korumayı,

Taahhüt eder ve hedeflemektedir.