MERTOGLU CEVRE TASARIM

Mertoğlu Çevre Tasarım Ltd.Şti. 1993 yılından günümüze, iç ve dış mekan çöp kutusu, geri dönüşüm atık üniteleri, konteynerler, iç ve dış mekan oturma bankları, ahşap gazebo, ahşap pergole, ahşap kamelya, ahşap ve metal çocuk parkları, saksılık'lar ve dış mekan fitness aletleri üretimleri konusunda üstün malzeme ve üstün işçilik kalitesinin buluşma noktasıdır.