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MERTOGLU CEVRE TASARIM
Bahçe Ürünleri Ankara
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Değerlendirmeler (8)
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    • Mertoğlu Çevre Tasarım Ltd.Şti. 1993 yılından günümüze, iç ve dış mekan çöp kutusu, geri dönüşüm atık üniteleri, konteynerler, iç ve dış mekan oturma bankları, ahşap gazebo, ahşap pergole, ahşap kamelya, ahşap ve metal çocuk parkları, saksılık'lar ve dış mekan fitness aletleri üretimleri konusunda üstün malzeme ve üstün işçilik kalitesinin buluşma noktasıdır.

    Hizmetler
    • pergole
    • kamelya
    • gazebo
    • banklar
    • çöp kovası
    • pergola
    Hizmet alanları
    Ülke ve Dünya geneli
    Adres
    Ahi Evran Mah. Anadolu Cad. 11/A Sincan
    06934 Ankara
    Türkiye
    +90-3123954084 www.mertoglu.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Mertoğlu Çevre Tasarım

    Değerlendirmeler

    TÜRK YAPI PREFABRİK ANKARA PREFABRİK EV
    Sektörde sürekli kendini yenileyen ürün yelpazesi geniş öncü firmalardan.basarilarinizin devamını diliyorum.
    9 ay önce
    Erturk Ozturk
    Kesinlikle işlerini çok kaliteli ve dürüst yapan firma gözünüz kapalı iş yaptira bilirsiniz.. Seyit bey var çok kibar ve işinde oldukça uzman kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum...
    11 ay önce
    Tayfun GÜVEN
    Gebze emlak konutları 3. Etap’a yapmış oldukları spor aletlerinden ve oyun parklarından hiç memnun değiliz. 5 ay sonra hepsi dökülmeye başladı kullanılan malzemelerde hiç kaliteli görünmüyor. Spor eletleri yerinden sallanıyor salıncakların zincirleri civatalardan çıkıyor sitemizde kimse memnun değil. Fotoğraflar ekte
    10 ay önce
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