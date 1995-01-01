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Alora El Sanatları Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Bahçe Ürünleri Istanbul
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    • 1995 yılında kurulan ve fiberglass teknolojisi ile park ve bahçelerde kullanılabilecek anıt, heykel, suni kaya, banklar, çocuk oyun grupları, pergole ve kameriyeler vb. gibi pek çok tasarımın üretimini yapan Alora, tasarımcı ve yaratıcıların hayal edebileceği, anlatabileceği herşeyi üç boyutlu hale getirip, somut olarak canlandırarak, 20 yıllık tecrübesi ile  birbirinden fantastik ve masalsı dünyalar yaratmaktadır. 

    Ülkesinde birbirinden farklı projelerle kendisini ispat etmiş olan şirket, sınırlarını genişletip, yurtdışında da projelere imza atmaktadır.

    Hizmetler
    • Kent ve bahçe mobilyaları
    • çocuk oyun grupları
    • cephe giydirmeleri
    • iç mekan ürünleri
    • rölyefler
    • heykeller.
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Bağdat Caddesi No:106/6
    34726 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163858535 www.alora.com.tr
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