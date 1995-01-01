Alora El Sanatları Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

1995 yılında kurulan ve fiberglass teknolojisi ile park ve bahçelerde kullanılabilecek anıt, heykel, suni kaya, banklar, çocuk oyun grupları, pergole ve kameriyeler vb. gibi pek çok tasarımın üretimini yapan Alora, tasarımcı ve yaratıcıların hayal edebileceği, anlatabileceği herşeyi üç boyutlu hale getirip, somut olarak canlandırarak, 20 yıllık tecrübesi ile birbirinden fantastik ve masalsı dünyalar yaratmaktadır.

Ülkesinde birbirinden farklı projelerle kendisini ispat etmiş olan şirket, sınırlarını genişletip, yurtdışında da projelere imza atmaktadır.