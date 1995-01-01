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REWER İNŞAAT İŞLERİ
İnşaat Şirketleri Kırşehir, Kırşehir Merkez/Kırşehir, Türkiye
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • REWER CONSTRUCTİON, REWER İNŞAAT İŞLERİ REWER İNŞAAT İŞLERİ Küçük Evler Tuğla
    REWER CONSTRUCTİON
    REWER CONSTRUCTİON, REWER İNŞAAT İŞLERİ REWER İNŞAAT İŞLERİ Asyatik Evler Beton
    REWER CONSTRUCTİON
    REWER CONSTRUCTİON, REWER İNŞAAT İŞLERİ REWER İNŞAAT İŞLERİ Kır evi
    REWER CONSTRUCTİON
    REWER CONSTRUCTİON, REWER İNŞAAT İŞLERİ REWER İNŞAAT İŞLERİ Villa
    REWER CONSTRUCTİON
    REWER CONSTRUCTİON, REWER İNŞAAT İŞLERİ REWER İNŞAAT İŞLERİ Müstakil ev Beton
    REWER CONSTRUCTİON

    Rewer Real Estate Construction; Markalı Konut ve villa projeleri ile yerli ve yabancı yatırımcılar için kaliteli, güvenli ve rahat yaşam alanları sağlayıp, konforlu evlerde huzurlu ve saygın bir yaşamı hedeflemektedir.  

    TAŞERONLUK HİZMETLERİ;

    Yurt içinde ve Yurt dışında sürdürdüğümüz faaliyetlerini sürdüren inşaat şirketleri için bünyemizde bulundurduğumuz mesleki alanda deneyim, tecrübe, birikim, iş prensibi ve ilkelerine sahip, güvenilir, ekibimizle zaman ve maliyet avantajları bakımından organizasyonel estetiği artıracak ve ihtiyacınızı karşılayabilecek insan kaynaklarına sahip bulunmaktayız.  

    ANAHTAR TESLİMİ PROJELER;

    • Konutlar (müstakil ev, apartman, köşk vb.)
    • Konaklama yapıları (otel, motel, kamp vb. )
    • Kültür yapıları (okul, müze, kütüphane vb.)
    • Sağlık yapıları (hastane, dispanser, sağlık ocağı vb. )
    • Dini yapılar (Cami, mescit, kilise vb. )
    • Sosyal yapılar (sinema, tiyatro, kulüp vb. ),
    • Ticaret yapıları (banka, dükkan, işhanı vb.)
    • Endüstri yapıları (atelye, işlik, fabrika vb. )

    Talebiniz doğrultusunda evinizin yapımını doğru ve uygun maliyetle sunuyoruz. 

    Hizmetler
    İnşaat
    Hizmet alanları
    • Taşeronluk Hizmetleri
    • Anahtar Teslimi Müstakil ve Villa Yapımı
    • Gayrimenkul Hizmetleri
    • Ankara
    • Türkiye
    • Kırşehir
    • Kırşehir Merkez/Kırşehir
    Adres
    Atatürk Cad.
    06250 Kırşehir, Kırşehir Merkez/Kırşehir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5422429725
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