REWER İNŞAAT İŞLERİ

Rewer Real Estate Construction; Markalı Konut ve villa projeleri ile yerli ve yabancı yatırımcılar için kaliteli, güvenli ve rahat yaşam alanları sağlayıp, konforlu evlerde huzurlu ve saygın bir yaşamı hedeflemektedir.

TAŞERONLUK HİZMETLERİ;

Yurt içinde ve Yurt dışında sürdürdüğümüz faaliyetlerini sürdüren inşaat şirketleri için bünyemizde bulundurduğumuz mesleki alanda deneyim, tecrübe, birikim, iş prensibi ve ilkelerine sahip, güvenilir, ekibimizle zaman ve maliyet avantajları bakımından organizasyonel estetiği artıracak ve ihtiyacınızı karşılayabilecek insan kaynaklarına sahip bulunmaktayız.

ANAHTAR TESLİMİ PROJELER;

Konutlar (müstakil ev, apartman, köşk vb.)

Konaklama yapıları (otel, motel, kamp vb. )

Kültür yapıları (okul, müze, kütüphane vb.)

Sağlık yapıları (hastane, dispanser, sağlık ocağı vb. )

Dini yapılar (Cami, mescit, kilise vb. )

Sosyal yapılar (sinema, tiyatro, kulüp vb. ),

Ticaret yapıları (banka, dükkan, işhanı vb.)

Endüstri yapıları (atelye, işlik, fabrika vb. )

Talebiniz doğrultusunda evinizin yapımını doğru ve uygun maliyetle sunuyoruz.