ZORLU PARK BAHÇE EKİPMANLARI

Hakkımızda

İşletmemiz 2008 yılında Samsun Terme ilçesi'nin Sakarlı Beldesi'nde Hasan ZORLU tarafından kurulmuştur. İşletmemiz bir aile firmasıdır. Daha sonradan ürün yelpazesini sadece bunlarla sınırlı bırakmamış; banklar, oturma grupları, masalar, havuzlar, çeşmeler, aydınlatmalar, heykeller ve bahçe süslerini çeşitlerine ilave etmiştir.Tüm yaşam alanlarını kapsayarak çevre düzenleme ve yerinde imalat sistemiyle doğal ortamına uygun mekanlar yapmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Amacımız sadece güzelleştirmek değil çevre ve mal güvenliğiniz için ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Firmamız son 5 yıldır Kent Çevre düzenlemesinde sağlamlığı kanıtlanmış fiberglas teknolojiyi kullanarak gerçek boyutlarda hayvan figürleri ile de çevre düzenlemenize ayrı bir güzellik katmıştır. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan hayvan figürleri fiberglass, beton ve alçı ile üretilmektedir. Fiberglass dış etkilere son derece dayanıklı bakım istemeyen ve kolay monte edilebileceği için kullanımı rahat, pratik bir malzemedir. Avrupa’da çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Beton ürünlerinin imalatında beyaz çimento, mozaik, mermer tozu, siga ve donatılı puntalı demir kullanılmaktadır. Müşterilerimize demir ve çimentoyu ürün şeklinde sunuyoruz.Ürünler doğal renklerinde boyanmakta ve vernik atılmaktadır. Firmamız park ve bahçelerde hayal edebileceğiniz heykel, suni kaya, havuz, şelaleler, köprüler, sütunlar, kapı girişleri gibi pek çok tasarımın üretimini yapar. Üretim grubumuz tasarımcıların hayal edebileceği, anlatabileceği her şeyi üç boyutlu hale getirip somut olarak canlandırabilir. modelhane, kalıphane ve üretim tesisi yanında proje ve montaj hizmetlerini kendi bünyesinde toplamakta olup her türlü özel çalışmalarda çözüme ortak olmaktadır. Bu da zevkine uygun ortamlar yapmanın diğer bir yardımcı unsurudur. Ürünlerimizi ambar ve kargo ile ambalajlı paletli olarak yurdun bütün bölgelerine sevk edebiliriz.Fiyatlarımızı telefon, e-mail, faks ile öğrenebilirsiniz. Üretimde kusursuz hizmet akışını sağlamak için yenilikleri sürekli takip ederek uygulamaya koymaktayız. Firma stratejimiz park, bahçe ve çevre düzenleme ile ilgili tüm ürünlerin zengin çeşitleri bir arada müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir. Firmamıza gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür eder sizlere bugünkü gibi gelecektede hizmet vermekten memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isteriz. Güzel beldenizi, bahçenizi ürünlerimiz ile daha da güzelleştirmek istiyoruz.Lütfen geniş bilgi için bizleri arayınız.