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Deck Sistemleri
Zemin Döşemecileri İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Hizmetler

  • HAVUZ KENARI UYGULAMALARI
  • BAHÇE & BALKON UYGULAMALARI
  • CAFE UYGULAMALARI
  • SAKSI & PARAPET & PERGOLE UYGULAMALARI

Projeler

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    • Saksı l Parapet l Pergola, Deck Sistemleri Deck Sistemleri Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Saksı l Parapet l Pergola
    Kafe Uygulamaları, Deck Sistemleri Deck Sistemleri Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    Kafe Uygulamaları, Deck Sistemleri Deck Sistemleri Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    Kafe Uygulamaları
    Havuz Kenarı l Bahçe l Balkon l Teras , Deck Sistemleri Deck Sistemleri Modern Havuz Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Havuz Kenarı l Bahçe l Balkon l Teras , Deck Sistemleri Deck Sistemleri Modern Havuz Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    Havuz Kenarı l Bahçe l Balkon l Teras , Deck Sistemleri Deck Sistemleri Modern Bahçe Ahşap-Plastik Kompozit Kahverengi
    +4
    Havuz Kenarı l Bahçe l Balkon l Teras

    Bizler 'Deck Sistemleri' marka adımız ile faaliyetlerimizin 10. yılındayız.

    Firmamız kompozit deck satışı ve uygulamasının yanı sıra, sektördeki bir çok üretici ve satıcı firmanın da çözüm ortağı olarak çalışmaktadır.

    Havuz kenarlarında, bahçe, balkon ve teraslarda, saksı,parapet ve korkuluk çözümlerinde size en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

    Müşteri odaklı çalışma prensibimizle; güven, memnuniyet ve garanti altın kurallarımız içerisinde yer almaktadır. Uygulama sonrası oluşabilecek, firmamız kaynaklı problemlerin çözümünde memnuniyetle ve sistemli bir şekilde siz değerli müşterilerimizin yanındayız.

    Deck Sistemleri bir ustalık hikayesi…

    Hizmet alanları
    Yurtiçi / Yurtdışı
    Adres
    Ataşehir
    34704 İstanbul
    Türkiye
    +90-5318882299 www.decksistemleri.com

    Değerlendirmeler

    Cizim Model Cizim Model
    Harika hizmet ve ekip, işlerinin arkasındalar ve çok ilgililer
    neredeyse 3 yıl önce
    Düzenle
    Tolga Ertürk
    neredeyse 3 yıl önce
    Sena Yavuz
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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