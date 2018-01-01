Biz Kimiz ? Yeşil Aks Mimarlık 2018 yılında mimar Murat Yeşilmen tarafından kuruldu. Mimari proje, iç mimari proje ve mobilya tasarımı alanında hizmet veren firmamız kurulduğu günden bu yana müşterilerine en iyi tasarımları uygun fiyat ve kalitede sunmaktadır.

Misyonumuz; Tasarımını ve uygulamasını yaptığımız her projede öncelikli amacımız müşterinin istekleri doğrultusunda işlevselliği en üst seviyede tutmaktır. Tasarımı yapılan her projenin sadece malzeme seçimi ve tasarımı değil, planı ve işleyişi de en önemli çalışma prensibimizdir. Bu bağlamda iç tasarım projeleri dahi olsa planlamanın mimar zihniyetinde yapılması şirketimizin önemli bir misyonudur.

Proje Tasarım Aşamaları; Çalışma sistemimizde siz değerli müşterilerimize tasarım aşamasının başından sonuna kadar rapor vermekte ve sizlerin istekleri doğrultusunda ilerlemekteyiz. Proje sunumlarında kullanmış olduğumuz gerçekçi görüntüler ile müşteriler daha proje başlamadan nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını görmektedir. Bu sayede müşterilerimizle karşılıklı güven içerisinde çalışma ve uygulama ortamı oluşturmaktayız.

Proje Uygulama Aşamaları; Yapım aşamalarında işinde usta ekibimiz ile çalışıp müşteriye maddi açıdan en uygun teklifleri sunmaktayız. Bir müşterinin örneğin bir iç dekorasyon projesinde yapımı kendi üstlenmesi maddi açıdan ciddi külfet altına girmesi demektir. Bu bağlamda tüm kalemlerin tek seferde halledilmesi siz değerli müşterilerimize hem maddi hem de zaman açısından ciddi avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda projenin tüm aşamalarında şeffaf bir çalışma ortamı sunmak önemli önceliklerimizdendir.

Sonuç Olarak; Tasarladığımız her projede siz değerli müşterilerimizi mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük motivasyonumuzdur.