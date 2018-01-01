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Yeşil Aks Mimarlık
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 9Projeler (9) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Klasik Cepheli Modern Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    Klasik Cepheli Modern Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Modern Evler
    Klasik Cepheli Modern Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    +7
    Klasik Cepheli Modern Villa Projesi
    Modern Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    Modern Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    Modern Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    +7
    Modern Villa Projesi
    Modern Villa Projesi , Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    Modern Villa Projesi , Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    Modern Villa Projesi , Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Villa
    +7
    Modern Villa Projesi
    Mimari Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Kırsal Evler
    Mimari Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Kırsal Pencere & Kapılar
    Mimari Villa Projesi, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Çatı
    +3
    Mimari Villa Projesi
    Çocuk Odası Tasarımı, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Modern Çocuk Odası Ahşap Ahşap rengi
    Çocuk Odası Tasarımı, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Modern Çocuk Odası Ahşap Ahşap rengi
    Çocuk Odası Tasarımı, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Modern Çocuk Odası Ahşap Ahşap rengi
    +2
    Çocuk Odası Tasarımı
    Mutfak Tasarımı, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Kırsal Mutfak
    Mutfak Tasarımı, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Kırsal Mutfak
    Mutfak Tasarımı, Yeşil Aks Mimarlık Yeşil Aks Mimarlık Kırsal Pencere & Kapılar
    +3
    Mutfak Tasarımı
    Hepsini göster: 9 proje

    Biz Kimiz ? Yeşil Aks Mimarlık 2018 yılında mimar Murat Yeşilmen tarafından kuruldu. Mimari proje, iç mimari proje ve mobilya tasarımı alanında hizmet veren firmamız kurulduğu günden bu yana müşterilerine en iyi tasarımları uygun fiyat ve kalitede sunmaktadır.

    Misyonumuz; Tasarımını ve uygulamasını yaptığımız her projede öncelikli amacımız müşterinin istekleri doğrultusunda işlevselliği en üst seviyede tutmaktır. Tasarımı yapılan her projenin sadece malzeme seçimi ve tasarımı değil, planı ve işleyişi de en önemli çalışma prensibimizdir. Bu bağlamda iç tasarım projeleri dahi olsa planlamanın mimar zihniyetinde yapılması şirketimizin önemli bir misyonudur.

    Proje Tasarım Aşamaları; Çalışma sistemimizde siz değerli müşterilerimize tasarım aşamasının başından sonuna kadar rapor vermekte ve sizlerin istekleri doğrultusunda ilerlemekteyiz. Proje sunumlarında kullanmış olduğumuz gerçekçi görüntüler ile müşteriler daha proje başlamadan nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını görmektedir. Bu sayede müşterilerimizle karşılıklı güven içerisinde çalışma ve uygulama ortamı oluşturmaktayız.

    Proje Uygulama Aşamaları; Yapım aşamalarında işinde usta ekibimiz ile çalışıp müşteriye maddi açıdan en uygun teklifleri sunmaktayız. Bir müşterinin örneğin bir iç dekorasyon projesinde yapımı kendi üstlenmesi maddi açıdan ciddi külfet altına girmesi demektir. Bu bağlamda tüm kalemlerin tek seferde halledilmesi siz değerli müşterilerimize hem maddi hem de zaman açısından ciddi avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda projenin tüm aşamalarında şeffaf bir çalışma ortamı sunmak önemli önceliklerimizdendir.

    Sonuç Olarak; Tasarladığımız her projede siz değerli müşterilerimizi mutlu ve huzurlu görmek bizim en büyük motivasyonumuzdur.

    Hizmetler
    • İÇ VE DEKORASYON
    • MİMARİ TASARIM
    • MİMARİ PROJE TASARIMI
    • İÇ MİMARİ TASARIM VE DEKORASYON
    • PROJE UYGULAMA
    • ÜRÜN VE MOBİLYA TASARIMI
    • OFİS TASARIMI
    • 3D GÖRSELLEŞTİRME
    • DANIŞMANLIK
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • İstanbul
    • Edirne
    • Tekirdağ
    • İzmir
    • Kocaeli
    • Kırklareli
    • Bursa
    • Çanakkale
    • Türkiye
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Nüzhet Efendi Sk. Ekşioğlu İş Hanı No:1 Kat:4 D:28 Kadıköy
    34734 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5383306814 yesilaksmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Serdar Işık
    Murat Bey ve ekibi ile Laboratuvar projesinde destek aldım. İşlerini yaparken ki ciddiyetleri ve disiplenleri beni memnun etti. Proje tasarımının sıradışı olması benim için ayrı bir mutluluk oldu. Maddiyat ve hız konusunda ciddi kazanımlar elde ettiğim bu projede en önemlilsi ekibin işini severek yapmasıydı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kesinlikle öneririm.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Eylül 2018
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    Çağla Sağlam
    Banyo dekorasyon için iletişime geçtim firma ile. En hızlı şekilde bizimle iletişime geçip çalışmaya başladılar. Daha projeye başlamadan sonucun nasıl olacağını gördük ve onayladık. Sonuç olarak tam tasarlandığı gibi oldu. Tasarım olarak ise istediğimizden daha iyisini bulduk. Murat Bey'e ve ekibine çok teşekkür ederiz. Tavsiye ederim.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Kasım 2019
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    Nesibe Yılmaz
    Yeşil Aks Mimarlık ile mutfak dekorasyonu projesiyle tanıştık. Proje boyunca gerek uzmanlığı gerek şeffaflığıyla güzel sonuçlar çıkarttılar. Tasarım istediğim gibi oldu ve çalışma sırasında sıkıntı yaşamadım. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2020
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