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OR DESIGN
Kapılar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • GRANDE FLUSH, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    GRANDE FLUSH, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    GRANDE FLUSH, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    +5
    GRANDE FLUSH
    GRANDE, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    GRANDE, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    GRANDE, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    +4
    GRANDE
    PERSPEKTA, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    PERSPEKTA, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    PERSPEKTA, OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    +4
    PERSPEKTA
    VERA , OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    VERA , OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    VERA , OR DESIGN OR DESIGN Ticari alanlar Cam
    +4
    VERA
    ALÜMİNYUM - Cam Kapı & Mobilya, OR DESIGN OR DESIGN Pencere & KapılarKapılar
    ALÜMİNYUM - Cam Kapı & Mobilya, OR DESIGN OR DESIGN Pencere & KapılarKapılar
    ALÜMİNYUM - Cam Kapı & Mobilya, OR DESIGN OR DESIGN Pencere & KapılarKapılar
    +2
    ALÜMİNYUM - Cam Kapı & Mobilya

    OR Design'a Hoşgeldiniz!

    OR Design ürün tasarımı ve iç mimari alanında faaliyet gösteren bir tasarım, danışmanlık ve uygulama firmasıdır.

    Müşterilerimizin kendi sektörlerinde bir adım daha önde ve rekabetçi olabilmeleri için yenilikçi ürün tasarımı ve özel iç mimari projeler gerçekleştirmeyi kendisine hedef edinmiştir.

    Estetikle fonksiyonelliği en uygun noktada buluşturmak, üretilebilirlikle maliyeti beraber değerlendirmek, ürünün pazarda rakiplerine göre daha yenilikçi kriterlere sahip olmasını sağlamak, tasarım anlayışımızın temelini oluşturur. 

    Çalışma şeklimiz; çözüm odaklı, yaratıcı ve sonuca yöneliktir. Müşterilerimize, ürün tasarımı, sistem tasarımı, iç mimari, proje detay çözümleri, üretim çözümleme, üretim organizasyonu ve danışmanlık alanlarında hizmet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Kapı
    • Pivot Kapı
    • Kayar Kapı
    • Katlanır Kapı
    Hizmet alanları
    Türkiye ve İstanbul
    Adres
    34156 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5396859029 ortasarimofisi.com
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