OR Design'a Hoşgeldiniz!

OR Design ürün tasarımı ve iç mimari alanında faaliyet gösteren bir tasarım, danışmanlık ve uygulama firmasıdır.

Müşterilerimizin kendi sektörlerinde bir adım daha önde ve rekabetçi olabilmeleri için yenilikçi ürün tasarımı ve özel iç mimari projeler gerçekleştirmeyi kendisine hedef edinmiştir.

Estetikle fonksiyonelliği en uygun noktada buluşturmak, üretilebilirlikle maliyeti beraber değerlendirmek, ürünün pazarda rakiplerine göre daha yenilikçi kriterlere sahip olmasını sağlamak, tasarım anlayışımızın temelini oluşturur.

Çalışma şeklimiz; çözüm odaklı, yaratıcı ve sonuca yöneliktir. Müşterilerimize, ürün tasarımı, sistem tasarımı, iç mimari, proje detay çözümleri, üretim çözümleme, üretim organizasyonu ve danışmanlık alanlarında hizmet vermekteyiz.