Reform Tasarım Proje Uygulama

90 Yıllık ticaret geleneğini Mimarlık,İç Mimarlık,Peyzaj Mimarlığı,Kamu-Özel Sektör Taahhüt Yapım İşleri gibi birçok farklı tasarım, projelendirme ve uygulama alanında hizmet vererek sürdürmekteyiz. Reform TPU , olarak bir mimarlık atölyesi anlayışı içinde içinde bulunduğu coğrafyaya ve zamana ilişkin mimari çözümler üretmeye çalışıyoruz.Bu tasarım anlayışı ile mimarlığı kağıt üzerinde iyi görünen bir tasarım aracı olarak değil,kültürel ve sosyal açıdan geçmiş ve gelecek ile bağlayıcı bir mekânsal düzenleme aracı olarak görmeyi amaçlıyoruz. Reform Tpu Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. Hizmetlerini Kamu ve Özel Sektörde çeşitli ölçeklerde ve programlarda Projelendirme-Danışmanlık ve deneyimli uygulama ekibimizle hizmetler vermekteyiz.Ulusal ve Uluslararası Mimari Yarışmalarda katılımlarımız ve kazandığımız ödüller ülkemizin ve bölgemizin kalkınması açısından hemde bizim için büyük önem arz etmektedir.

Hizmetler Mimarlık

İç Mimarlık

Mobilya Ürün Tasarımı Hizmet alanları Osmaniye ve Ankara Şirket ödülleri Antalya Expo Kule Yarıması 2.Ödül,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi 3.Ödül,Uluslararası Genç Mimarlar Yarışması Adres Atatürk Cad

80010 Osmaniye

Türkiye

+90-5412148000 www.reformtpu.com