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Reform Tasarım Proje Uygulama
Mimarlar Osmaniye
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    • 90 Yıllık ticaret geleneğini Mimarlık,İç Mimarlık,Peyzaj Mimarlığı,Kamu-Özel Sektör Taahhüt Yapım İşleri gibi birçok farklı tasarım, projelendirme ve uygulama alanında hizmet vererek sürdürmekteyiz. Reform TPU , olarak bir mimarlık atölyesi anlayışı içinde içinde bulunduğu coğrafyaya ve zamana ilişkin mimari çözümler üretmeye çalışıyoruz.Bu tasarım anlayışı ile mimarlığı kağıt üzerinde iyi görünen bir tasarım aracı olarak değil,kültürel ve sosyal açıdan geçmiş ve gelecek ile bağlayıcı bir mekânsal düzenleme aracı olarak görmeyi amaçlıyoruz.   Reform Tpu Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. Hizmetlerini Kamu ve Özel Sektörde çeşitli ölçeklerde ve programlarda Projelendirme-Danışmanlık ve deneyimli uygulama ekibimizle hizmetler vermekteyiz.Ulusal ve Uluslararası Mimari Yarışmalarda katılımlarımız ve kazandığımız ödüller ülkemizin ve bölgemizin kalkınması açısından hemde bizim için büyük önem arz etmektedir.
    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İç Mimarlık
    • Mobilya Ürün Tasarımı
    Hizmet alanları
    Osmaniye ve Ankara
    Şirket ödülleri
    Antalya Expo Kule Yarıması 2.Ödül,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Adıyaman Aktif Yaşam Merkezi 3.Ödül,Uluslararası Genç Mimarlar Yarışması
    Adres
    Atatürk Cad
    80010 Osmaniye
    Türkiye
    +90-5412148000 www.reformtpu.com
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