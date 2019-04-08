Polin Garden

Firmamız bahçe ve teraslarda kullanılacak dekoratif Bahçe Şömineleri ithal etmektedir. Bahçe Şöminelerinde ayrıca mangal olarak kullanabilmek için pişirme ızgarası mevcuttur. Her mevsim kullanıma uygun dekoratif ürünlerdir. Bahçe, balkon ve teraslara yönelik dekoratif Rüzgar Gülleri imalatı yapmaktayız. Rüzgar Gülleri sağlığa zararlı olmayan Polipropilen hammadde ile üretilmektedir. Tüm Türkiye'ye toptan ve perakende hizmet vermekteyiz. polingarden
- Hizmetler
- bahçe şömineleri
- dekoratif bahçe şömineleri
- dekoratif şömine ve mangallar
- bahçe ve teras barbeküleri
- teras şömineleri
- bahçe ve teras için dekoratif ürünler
- rüzgar gülü
- dekoratif rüzgar gülü
- bahçe rüzgar gülü
- rüzgar gülü imalatı
- Hepsini göster: 10 hizme
- Hizmet alanları
- Türkiye
- Adres
-
Mimaroba / Büyükçekmece
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5324553818 www.polingarden.com