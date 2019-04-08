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Polin Garden
Bahçe Ürünleri İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 8Yeni Fikirler (8)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • Rüzgar Gülü İmalatı , Polin Garden Polin Garden Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
    Rüzgar Gülü İmalatı , Polin Garden Polin Garden BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    Rüzgar Gülü İmalatı
    Kamp Şöminesi ve Barbekü Çap : 52cm, Polin Garden Polin Garden BahçeOcak & Barbekü Demir/Çelik Siyah
    Kamp Şöminesi ve Barbekü Çap : 52cm, Polin Garden Polin Garden BahçeOcak & Barbekü Demir/Çelik Siyah
    Kamp Şöminesi ve Barbekü Çap : 52cm, Polin Garden Polin Garden BahçeOcak & Barbekü Demir/Çelik Siyah
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    Kamp Şöminesi ve Barbekü Çap : 52cm
    BAHÇE ŞÖMİNESİ MODELLERİ , Polin Garden Polin Garden BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Demir/Çelik Siyah
    BAHÇE ŞÖMİNESİ MODELLERİ
    BAHÇE ŞÖMİNESİ , Polin Garden Polin Garden BahçeOcak & Barbekü Metal Siyah
    BAHÇE ŞÖMİNESİ , Polin Garden Polin Garden BahçeMobilyalar Metal Siyah
    BAHÇE ŞÖMİNESİ , Polin Garden Polin Garden Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Metal Siyah
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    BAHÇE ŞÖMİNESİ
    POL 87 BAHÇE ŞÖMİNESİ - ÇAP 70cm , Polin Garden Polin Garden Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Demir/Çelik Siyah
    POL 87 BAHÇE ŞÖMİNESİ - ÇAP 70cm , Polin Garden Polin Garden Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Demir/Çelik Sarı
    POL 87 BAHÇE ŞÖMİNESİ - ÇAP 70cm
    BAHÇE ŞÖMİNESİ ve BARBEKÜ ÇAP 80cm - DÖKÜM AYAKLI - ÖRGÜ KAPAKLI , Polin Garden Polin Garden BahçeOcak & Barbekü Demir/Çelik Siyah
    BAHÇE ŞÖMİNESİ ve BARBEKÜ ÇAP 80cm - DÖKÜM AYAKLI - ÖRGÜ KAPAKLI , Polin Garden Polin Garden BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Metal Siyah
    BAHÇE ŞÖMİNESİ ve BARBEKÜ ÇAP 80cm - DÖKÜM AYAKLI - ÖRGÜ KAPAKLI
    Hepsini göster: 8 proje
    Firmamız bahçe ve teraslarda kullanılacak dekoratif Bahçe Şömineleri ithal etmektedir. Bahçe Şöminelerinde ayrıca mangal olarak kullanabilmek için pişirme ızgarası mevcuttur. Her mevsim kullanıma uygun dekoratif ürünlerdir. Bahçe, balkon ve teraslara yönelik dekoratif Rüzgar Gülleri imalatı yapmaktayız. Rüzgar Gülleri sağlığa zararlı olmayan Polipropilen hammadde ile üretilmektedir. Tüm Türkiye'ye toptan ve perakende hizmet vermekteyiz. polingarden
    Hizmetler
    • bahçe şömineleri
    • dekoratif bahçe şömineleri
    • dekoratif şömine ve mangallar
    • bahçe ve teras barbeküleri
    • teras şömineleri
    • bahçe ve teras için dekoratif ürünler
    • rüzgar gülü
    • dekoratif rüzgar gülü
    • bahçe rüzgar gülü
    • rüzgar gülü imalatı
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Mimaroba / Büyükçekmece
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5324553818 www.polingarden.com

    Değerlendirmeler

    mrvorl41
    Polingarden’dan aldığımız şöminemiz bahçemize çok yakıştı. Misafirlerimizin tek sorusu nereden aldınız :) Güzide hanıma ilgi ve alakalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Şömine arayanlar için kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum hiç düşünmeden sipariş verebilirsiniz 
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Nisan 2017
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    baharzr49
    Muhtesem urunler hizli kargo kaliteli urun ve ilgili kisiler .secimlerimde yardimci oldugunuz icin coook tesekkur ederim şöminemm bahçeme cok yakisti😊
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Ağustos 2019
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