Polin Garden

Firmamız bahçe ve teraslarda kullanılacak dekoratif Bahçe Şömineleri ithal etmektedir. Bahçe Şöminelerinde ayrıca mangal olarak kullanabilmek için pişirme ızgarası mevcuttur. Her mevsim kullanıma uygun dekoratif ürünlerdir. Bahçe, balkon ve teraslara yönelik dekoratif Rüzgar Gülleri imalatı yapmaktayız. Rüzgar Gülleri sağlığa zararlı olmayan Polipropilen hammadde ile üretilmektedir. Tüm Türkiye'ye toptan ve perakende hizmet vermekteyiz. polingarden

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34000 İstanbul

Türkiye

+90-5324553818 www.polingarden.com