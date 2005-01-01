Kentform Tasarım Sanat Atölyesi

'' Hayalinizi Boyutlandırılmış Gurunuz Yapalım'' misyonundan hareketle,

İnsanların bir objeyi hayalinde canlandırabilmesi soyut bir kavramdır, sanat eseri ise ancak somutlaştırılabildiği sürece kişinin gururu olur.

Firmamız ; 2005 yılında 600 m² kapalı alanda Ankara Ostim’de kurulmuşdur. Ülkemizin tüm bölgelerinde önemli kurum ve kuruluşlarında belediyelerde,özel kamularda eserlerimiz sergilenmektedir. KENTFORM TASARIM olarak eserlerimizin tasarımdan, uygulama ve montajına kadar tüm aşamalarını alanında uzman kadrosu ile kendi bünyesinde tamamlamaktadır. ‘‘İlkemiz’’ Gündemde olan proje hayata geçirilirken , bir esere bakıldığı zaman eserde mükemmellik algısını oluşturan eserin tasarımı, estetik çizgileri, kalite ve işçilik, Referans aldığımız temel olgularımızdır.