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Kentform Tasarım Sanat Atölyesi
Sanatçı & Zanaatkârlar Ankara
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    • Atatürk Heykelleri, Kentform Tasarım Sanat Atölyesi Kentform Tasarım Sanat Atölyesi Ticari alanlar
    Atatürk Heykelleri, Kentform Tasarım Sanat Atölyesi Kentform Tasarım Sanat Atölyesi Ticari alanlar
    Atatürk Heykelleri, Kentform Tasarım Sanat Atölyesi Kentform Tasarım Sanat Atölyesi Ticari alanlar
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    Atatürk Heykelleri

    '' Hayalinizi Boyutlandırılmış Gurunuz Yapalım'' misyonundan hareketle,

    İnsanların bir objeyi hayalinde canlandırabilmesi soyut bir kavramdır, sanat eseri ise ancak somutlaştırılabildiği sürece kişinin gururu olur.

    Firmamız ; 2005 yılında 600 m² kapalı alanda Ankara Ostim’de kurulmuşdur. Ülkemizin tüm bölgelerinde önemli kurum ve kuruluşlarında belediyelerde,özel kamularda eserlerimiz sergilenmektedir. KENTFORM TASARIM olarak eserlerimizin tasarımdan, uygulama ve montajına kadar tüm aşamalarını alanında uzman kadrosu ile kendi bünyesinde tamamlamaktadır. ‘‘İlkemiz’’ Gündemde olan proje hayata geçirilirken , bir esere bakıldığı zaman eserde mükemmellik algısını oluşturan eserin tasarımı, estetik çizgileri, kalite ve işçilik, Referans aldığımız temel olgularımızdır.

    Hizmetler
    Anıt-Heykel-Rölyef-Konu Temalı Şehir Heykelleri-Dekoratif Meydan Saat Kuleleri ve Sanatsal Protatif Süs Havuzları
    Hizmet alanları
    Türkiye ve Yurt dışı ve Ankara
    Adres
    1467.Cad. 1464.Sok.No: 53 İvedik – Ostim
    06170 Ankara
    Türkiye
    +90032123943114 www.kentform.com
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