Ergül İç Mimarlık Tasarım Ofisi olarak iç mekam görselleştirme ve uygulama hizmetleri vermekteyiz.Ofisimizin öncelik alan projesi Diş Klinikleri üzerine yoğun çalışmalar yapmaktadır.Sırasıyla otel müze mağaza tasarımları ve home concept konusunda uzman kadrolardan oluşmaktadır.