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Ergül İç Mimarlık
İç Mimarlar Malatya
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    Ergül İç Mimarlık Tasarım Ofisi olarak iç mekam görselleştirme ve uygulama hizmetleri vermekteyiz.Ofisimizin öncelik alan projesi Diş Klinikleri üzerine yoğun çalışmalar yapmaktadır.Sırasıyla otel müze mağaza tasarımları ve home concept konusunda uzman kadrolardan oluşmaktadır.

    Hizmetler
    • Diş Kliniği
    • Mağaza
    • Home
    • Ev
    • Dental Project
    • Otel
    • Restorant
    • Cafe
    • Bağ evi
    • Dış cephe
    • Peyzaj
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    Hizmet alanları
    Malatya
    Adres
    Yenibahar cad no:123/b
    44100 Malatya
    Türkiye
    +90-5549704444 www.osmanergul.com
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