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BD Dikey Bahçe
Peyzaj Tasarımcıları İstanbul
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    • BD Dikey Bahçe, dikey bahçe uygulama ve yosun duvar sektörlerinde deneyimli kadrosu ve işini aşk ile yapan çalışanlarıyla hayalinizdeki dikey bahçe tasarımlarına kavuşmanız için 10 yıla yakın süredir çalışıyor. Yenilikçi tasarımlarımız ve her müşterimize özel hazırlanan tasarımlarımızla tanışmak için bizimle iletişime geçin.

    Hizmetler
    • Dikey Bahçe
    • yosun duvar
    • yapay bitki
    • yapay dikey bahçe
    • mumyalanmış bitki
    • yapay bitki aranjman
    • yosun tablo
    Hizmet alanları
    • Dekorasyon-Tasarım-Peyzaj-Dikey Bahçe
    • İstanbul
    Adres
    Gümüşdere mahallesi, Kıyı sokak no: 22
    34450 İstanbul
    Türkiye
    +90-5333729098 www.dikeybahceuygulama.com
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