BD Dikey Bahçe, dikey bahçe uygulama ve yosun duvar sektörlerinde deneyimli kadrosu ve işini aşk ile yapan çalışanlarıyla hayalinizdeki dikey bahçe tasarımlarına kavuşmanız için 10 yıla yakın süredir çalışıyor. Yenilikçi tasarımlarımız ve her müşterimize özel hazırlanan tasarımlarımızla tanışmak için bizimle iletişime geçin.