BD Dikey Bahçe, dikey bahçe uygulama ve yosun duvar sektörlerinde deneyimli kadrosu ve işini aşk ile yapan çalışanlarıyla hayalinizdeki dikey bahçe tasarımlarına kavuşmanız için 10 yıla yakın süredir çalışıyor. Yenilikçi tasarımlarımız ve her müşterimize özel hazırlanan tasarımlarımızla tanışmak için bizimle iletişime geçin.
- Hizmetler
- Dikey Bahçe
- yosun duvar
- yapay bitki
- yapay dikey bahçe
- mumyalanmış bitki
- yapay bitki aranjman
- yosun tablo
- Hizmet alanları
- Dekorasyon-Tasarım-Peyzaj-Dikey Bahçe
- İstanbul
- Adres
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Gümüşdere mahallesi, Kıyı sokak no: 22
34450 İstanbul
Türkiye
+90-5333729098 www.dikeybahceuygulama.com