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Hatice Kübra GÜLTAŞ
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Mutfak Tasarım, Hatice Kübra GÜLTAŞ Hatice Kübra GÜLTAŞ Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
    Mutfak Tasarım
    Banyo Tasarımı, Hatice Kübra GÜLTAŞ Hatice Kübra GÜLTAŞ Modern Banyo Ahşap Ahşap rengi
    Banyo Tasarımı
    Çocuk odası tasarımı, Hatice Kübra GÜLTAŞ Hatice Kübra GÜLTAŞ Modern Çocuk Odası Ahşap Ahşap rengi
    Çocuk odası tasarımı
    Modern mutfak tasarımı, Hatice Kübra GÜLTAŞ Hatice Kübra GÜLTAŞ Modern Mutfak Mermer
    Modern mutfak tasarımı
    Yaşam alanı tasarımı, Hatice Kübra GÜLTAŞ Hatice Kübra GÜLTAŞ Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
    Yaşam alanı tasarımı
    Kale Grup Fuar Standı Tasarımı, Hatice Kübra GÜLTAŞ Hatice Kübra GÜLTAŞ
    Kale Grup Fuar Standı Tasarımı

    İç mimari proje tasarımları ve 3d görselleştirme alanlarında çalışıyorum. Mekan özelliklerine uygun mobilya tasarımları yapıyorum.Tasarımlarını beğendiğim mekanları ve kendi görselleştirdiğim projeleri sayfamdan inceleyebilirsiniz.

    Ücretsiz online danışmanlık hizmeti veriyorum. İlgilenenler iletişim numarasından ulaşabilirler.

    Hizmetler
    İç Mekan Tasarımı, Mobilya Tasarımı, ve 3d Görselleştirme
    Hizmet alanları
    İç mimari tasarım ve projelendirme
    Adres
    Libya caddesi
    06680 Ankara
    Türkiye
    +90-5543827842 www.behance.net/hatcekbraahn
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