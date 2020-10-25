Hatice Kübra GÜLTAŞ

İç mimari proje tasarımları ve 3d görselleştirme alanlarında çalışıyorum. Mekan özelliklerine uygun mobilya tasarımları yapıyorum.Tasarımlarını beğendiğim mekanları ve kendi görselleştirdiğim projeleri sayfamdan inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz online danışmanlık hizmeti veriyorum. İlgilenenler iletişim numarasından ulaşabilirler.