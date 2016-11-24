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abelia peyzaj
Bahçe Ürünleri Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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Projeler

Yeni proje
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    • abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Modern Bahçe
    abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Modern Bahçe
    abelia 2016, abelia peyzaj abelia peyzaj Modern Bahçe
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    abelia 2016
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    Abelia'dan 2
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    Travers uygulama
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    abelia'dan, abelia peyzaj abelia peyzaj Tropikal Balkon, Veranda & Teras
    abelia'dan, abelia peyzaj abelia peyzaj
    +6
    abelia'dan
    abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Modern Bahçe
    abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Modern Bahçe
    abelia'dan karler, abelia peyzaj abelia peyzaj Modern Bahçe
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    abelia'dan karler

    ABELİA Fidanlık ve Peyzaj kurulduğu 1983 yılından bugüne kadar, peyzaj proje ve uygulama sektöründe faaliyet göstermektedir.

    ABELİA Fidanlık ve Peyzaj yaptığı her işin daha sonraki işler için referans olacağının bilincinde olmasıyla yaptığı çalışmalarda müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. ABELİA Fidanlık ve Peyzaj çalışma yelpazesine Peyzaj proje ve Danışmanlık Hizmetleri, yapısal ve Bitkisel uygulama çalışmaları, yapay kaya şelale ve süs havuzu çalışmaları, otomatik sulama sistemleri, Fidanlık Hizmetleri, Bahçe mobilyaları, çocuk oyun ekipmanları bulunmaktadır. Saygılarımızla, Abelia Peyzaj – İnşaat

    Hizmetler
    • ABELİA Fidanlık ve Peyzaj çalışma yelpazesine Peyzaj proje ve Danışmanlık Hizmetleri
    • yapısal ve Bitkisel uygulama çalışmaları
    • yapay kaya şelale ve süs havuzu çalışmaları
    • Otomatik Sulama Sistemleri
    • Fidanlık Hizmetleri
    • Bahçe Mobilyaları
    • çocuk oyun ekipmanları bulunmaktadır.
    Hizmet alanları
    peyzaj, bahçe dekorasyonu, ve istanbul
    Adres
    Çiftlik Mah., Cumhuriyet Cad. no: 257/10, Çavuşbaşı/Istanbul – Telefon:(0216) 479 8260
    beykoz Istanbul
    Türkiye
    +90-2164798260 www.abelia.com.tr

    Değerlendirmeler

    Gökhan Faruk Ünal (Orfeon Record)
    Bitkileri tanıyan sizinle iketişim kurup zevkinize göre yönlendiren güzel insanların olduğu kaliteli bir işletme. Onları satmaktan çok sizinle paylaşıyorlar.
    6 yıldan fazla önce
    Taha Yasin Işık
    Her çeşidi bulabilirsiniz ben hiç olmayan bir şeye ne rastladım ne duydun.Çalışanlar gayet ilgili.
    2 yıldan fazla önce
    Sedat Kayaoglu
    Çok gzl bi yer ilgi alaka mükemmel
    7 ay önce
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