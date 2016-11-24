ABELİA Fidanlık ve Peyzaj kurulduğu 1983 yılından bugüne kadar, peyzaj proje ve uygulama sektöründe faaliyet göstermektedir.

ABELİA Fidanlık ve Peyzaj yaptığı her işin daha sonraki işler için referans olacağının bilincinde olmasıyla yaptığı çalışmalarda müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. ABELİA Fidanlık ve Peyzaj çalışma yelpazesine Peyzaj proje ve Danışmanlık Hizmetleri, yapısal ve Bitkisel uygulama çalışmaları, yapay kaya şelale ve süs havuzu çalışmaları, otomatik sulama sistemleri, Fidanlık Hizmetleri, Bahçe mobilyaları, çocuk oyun ekipmanları bulunmaktadır. Saygılarımızla, Abelia Peyzaj – İnşaat