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Çamur Sanat
Sanatçı & Zanaatkârlar İzmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Çizgi Kahramanlar, Çamur Sanat Çamur Sanat
    Çizgi Kahramanlar, Çamur Sanat Çamur Sanat
    Çizgi Kahramanlar, Çamur Sanat Çamur Sanat
    +2
    Çizgi Kahramanlar
    Atölye , Çamur Sanat Çamur Sanat
    Atölye , Çamur Sanat Çamur Sanat
    Atölye , Çamur Sanat Çamur Sanat
    +4
    Atölye
    Banktakiler, Çamur Sanat Çamur Sanat
    Banktakiler, Çamur Sanat Çamur Sanat
    Banktakiler, Çamur Sanat Çamur Sanat
    +2
    Banktakiler
    Seçme, Çamur Sanat Çamur Sanat
    Seçme, Çamur Sanat Çamur Sanat
    Seçme, Çamur Sanat Çamur Sanat
    +2
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    Ömer Orcaner'in ara vermeksizin yaklaşık on yıl süreyle heykel, büst, kabartma, reprodüksiyon ve replika çalışmaları, vb... çok sayıda eser yaptığı heykel atölyelerinde, birlikte çalıştığı İzmir'in saygın heykeltıraş, ressam ve zanaatkarlarından edindiği tecrübe, deneyim ve bilgi birikimiyle 2013 yılının başında kurduğu heykel atölyesidir.

    Hizmetler
    • Heykel
    • büst
    • kabartma
    • anıt
    • kent mobilyası
    • benzeri…
    Hizmet alanları
    Heykel Atölyesi ve İzmir
    Adres
    Doğanlar Mahallesi 1655 Sokak No:1/A Bornova
    35050 İzmir
    Türkiye
    +90-5337211358 www.omerorcaner.net
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