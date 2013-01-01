Çamur Sanat

Ömer Orcaner'in ara vermeksizin yaklaşık on yıl süreyle heykel, büst, kabartma, reprodüksiyon ve replika çalışmaları, vb... çok sayıda eser yaptığı heykel atölyelerinde, birlikte çalıştığı İzmir'in saygın heykeltıraş, ressam ve zanaatkarlarından edindiği tecrübe, deneyim ve bilgi birikimiyle 2013 yılının başında kurduğu heykel atölyesidir.
- Hizmetler
- Heykel
- büst
- kabartma
- anıt
- kent mobilyası
- benzeri…
- Hizmet alanları
- Heykel Atölyesi ve İzmir
- Adres
-
Doğanlar Mahallesi 1655 Sokak No:1/A Bornova
35050 İzmir
Türkiye
+90-5337211358 www.omerorcaner.net