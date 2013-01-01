Çamur Sanat

Ömer Orcaner'in ara vermeksizin yaklaşık on yıl süreyle heykel, büst, kabartma, reprodüksiyon ve replika çalışmaları, vb... çok sayıda eser yaptığı heykel atölyelerinde, birlikte çalıştığı İzmir'in saygın heykeltıraş, ressam ve zanaatkarlarından edindiği tecrübe, deneyim ve bilgi birikimiyle 2013 yılının başında kurduğu heykel atölyesidir.