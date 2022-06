Orhan Algök Heykelleri

Orhan ALGÖK Kimdir!.

Kırıkkale'de doğdu.İlk,Orta ve Lise'yi Kırıkkale'de tamamladıktan sonra 1977 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu(şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi)Seramik Sanatları Bölümüne girdi.1981 yılında bu okulu birincilikle bitirdi.Stajını tamamlamak üzere bir süre Fransa'da bulundu.1983 yılında kendi atölyesini kurdu...Yaklaşık yirmi yıldır porselen,seramik,taş,mermer,bronz ve polyester demeden her malzemeyle, Model ve Heykel konusunda yıllarca çalıştı. He was bornin Kırıkkale in 1955.After completing his middle level education,he entered the department of ceramic arts of the state applied fine arts of Marmara Universty in 1977. In 1981 he finished this school at the top of his class.He lived in France for a while in order to finish his apprenticeship.He established his own atelier in 1983.He has been experimenting with all types of materials for approximately fifteen years,without differentiatingamong porcelain, ceramic, stone, marble,bronze and poliester. YAPTIĞI ÖNEMLİ İŞLERDEN BAZILARI / A FEW OF HIS IMPORTANT WORKS AREBahçelievler Şehit Asker Anıtı (Ekim 1997),Koraç Kupası Anıtı (Mayıs 1998),Şirinevler Atatürk Anıtı (Ekim 1999),Hadımköy 1.Faz(1995) ve 2. Faz(1999) tüm Alarko-Alkent 2000 heykelleri,U.E.F.A GS Anıtı (Haziran 2000),Trabzon Maçka Asker Heykeli (1999) 've Folklorcular Heykeli (2000),Ihlamur Dünya Barış Parkı Heykeli(Temmuz 200l),Sarı Konaklar Aile ve Sevgi Heykeli (Mayıs 2002),Beşiktaş Ihlamur Sevgi Parkı Güvercinler Heykeli (Mayıs 2003),B.K.M önüne Kartal Heykeli (Mayıs 2003).Çobançeşme/Bahçelievler Piri Reis Parkına PİRİ REİS HEYKELİ (Eylül 2008)