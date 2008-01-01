2008 Yılından bu yana inşaat alanında faaliyet gösteren Mekas Yapı % 100 müşteri memnuniyeti ve uygun maliyetli çözümleri ilke edinmiştir. Tadilat , dekorasyon , ısı ve su yalıtımı , SPA tasarım ve uygulaması , havuz sistemleri tasarım ve uygulaması başlıkları altında tanımlanan hizmet alanları ile Bodrum yarımadası başta olmak üzere Antalya ve İstanbul 'da da birçok projede çözüm ortağı olmuştur. Gelecekte de siz değerli müşterilerimizin inşaat projelerinde çözüm odaklı tasarımlarımız ve deneyimli kadrolarımız ile yer almak en büyük hedefimizdir. Mekas Yapı hayalini kurduğunuz ev veya işyerinizin temelinden başlayarak tüm safhalarında yenilikçi ve detay çözümlü uzman kadrosuyla yanınızda bulunarak , gerekli olan tüm tasarımlar ve uygulamaları işimize duyduğumuz güven saygı ile tamamlayarak hayalinizi gerçekleştirir.Zamanla değişen yaşam biçimi ve ona bağlı istekler nedeniyle birçok yapı özgün işlevini yerine getirememekte ve sahiplerine gerekli konforu sağlayamamaktadır. Bu noktada Mekas Yapı müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çözüm odaklı ve uygun maliyetli çözümlerle yapıları istenilen konfora ulaştırmakta ve gerek tasarım gerekse imalat noktalarında her zaman müşterilerinin yanındadır.Bireysel veya otel bünyelerinde hizmet vermek için yapılacak olan SPA ve havuz bölümlerinde Mekas Yapı tasarım dan başlayarak tedarik ve uygulama hizmetlerini kusursuzca sunmak için çalışmakta ve sistemin aksaksız çalışması için tüm aşamalarında işin başında ve sorumlu olmayı ilke dinmiştir. Bu özelliklerimizle birçok SPA , havuz ve hamam projelerini tasarımları ile üstlenmiş ve eksiksiz teslim etmiştir. Yanlış çözümler ile yapılmış olan yalıtım işleri nedeniyle birçok ev ve iş yerleri su yalıtımı ve ısı yalıtımı sıkıntıları ile yüzyüze kalmıştır. Mekas Yapı bu sıkıntıları gidermek için deneyimli kadrosu ve çözüm odaklı iş anlayışı ile her zaman müşterilerinin yanında bulunmakta ve hak edilen konforu sağlamak ile yükümlü olmuştur.