BŞK MİMARLIK

BŞKMİMARLIK, 1969 yılında Başak Kiremit adıyla kurulan ve kiremit ve tuğla pazarıyla sektöre adımını atan Başak Grubu' nun inşaat alanında hizmet veren firmasıdır. Başak Grubu olarak 2007 yılında yeni bir oluşuma giden firma; Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, Başak Konut, Has Hazır Beton, Agregasan Madencilik, Bşk Enerji ve Bşk Mimarlık' ı bünyesinde barındırmaktadır. Başak Grubu, yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine devam etmektedir.

Başak Grubu, Yapı Proje aşamasında bünyesinde bulunan Bşk Mimarlık firması ile çalışmalarını

yönlendirmektedir. Tasarım, tasarım geliştirme ve uygulama aşamalarını gerçekleştiren Bşk Mimarlık, karma kullanımlı yapılar, alışveriş merkezleri, oteller, konutlar, ofisler, eğitim binaları, hastaneler, kültür merkezleri ve spor salonları projelendirmiştir.

BŞKMİMARLIK 2015 yılı içerisinde;

Başakkonut IBA Deluxia

Goldyapı Tilia Park

Toraman İnşaat Toraman Park

Kırıkkale Yurt Yerleşkesi

Hamza Bey Diş Hekimi M.

Haluk Güner Video

Turkish Holding Hotel

Konut İç Mekanları

Erdinç Ertan Villa

Riverside Villaları

Pino Burger Hasan Polatkan

Engelliler Bakım Evi

Başakkonut Yaşam Park Evleri

Başakkonut Sıravillalar

Başakkonut Sıraevler

gibi çok sayıda prestijli projede inşa süreçlerini yönetmiş ve mimarlık - içmimarlık çözümleri konusunda hizmet vermiştir.