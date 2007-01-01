BŞK MİMARLIK

BŞKMİMARLIK, 1969 yılında Başak Kiremit adıyla kurulan ve kiremit ve tuğla pazarıyla sektöre adımını atan Başak Grubu' nun inşaat alanında hizmet veren firmasıdır. Başak Grubu olarak 2007 yılında yeni bir oluşuma giden firma; Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, Başak Konut, Has Hazır Beton, Agregasan Madencilik, Bşk Enerji ve Bşk Mimarlık' ı bünyesinde barındırmaktadır. Başak Grubu, yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine devam etmektedir.
Başak Grubu, Yapı Proje aşamasında bünyesinde bulunan Bşk Mimarlık firması ile çalışmalarını
yönlendirmektedir. Tasarım, tasarım geliştirme ve uygulama aşamalarını gerçekleştiren Bşk Mimarlık, karma kullanımlı yapılar, alışveriş merkezleri, oteller, konutlar, ofisler, eğitim binaları, hastaneler, kültür merkezleri ve spor salonları projelendirmiştir.
BŞKMİMARLIK 2015 yılı içerisinde;
Başakkonut IBA Deluxia
Goldyapı Tilia Park
Toraman İnşaat Toraman Park
Kırıkkale Yurt Yerleşkesi
Hamza Bey Diş Hekimi M.
Haluk Güner Video
Turkish Holding Hotel
Konut İç Mekanları
Erdinç Ertan Villa
Riverside Villaları
Pino Burger Hasan Polatkan
Engelliler Bakım Evi
Başakkonut Yaşam Park Evleri
Başakkonut Sıravillalar
Başakkonut Sıraevler
gibi çok sayıda prestijli projede inşa süreçlerini yönetmiş ve mimarlık - içmimarlık çözümleri konusunda hizmet vermiştir.
- Hizmetler
- Mimarlık
- İçmimarlık
- Proje Oluşum ve Takip Süreçleri
- Hizmet alanları
- Mimari ve İç Mimari ve Eskişehir
- Şirket ödülleri
- -
- Adres
-
Hoşnudiye Mah. (732.sok), Kent Plaza, Kat:4, Daire:15, Tepebaşı
26100 Eskişehir
Türkiye
+90-2223350403 bskmimarlik.com
-