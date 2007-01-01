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BŞK MİMARLIK
Mimarlar Eskişehir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • SIRAEVLER ESKİŞEHİR, BŞK MİMARLIK BŞK MİMARLIK
    SIRAEVLER ESKİŞEHİR, BŞK MİMARLIK BŞK MİMARLIK
    SIRAEVLER ESKİŞEHİR, BŞK MİMARLIK BŞK MİMARLIK
    +2
    SIRAEVLER ESKİŞEHİR
    SIRAVİLLALAR ESKİŞEHİR, BŞK MİMARLIK BŞK MİMARLIK
    SIRAVİLLALAR ESKİŞEHİR, BŞK MİMARLIK BŞK MİMARLIK
    SIRAVİLLALAR ESKİŞEHİR, BŞK MİMARLIK BŞK MİMARLIK
    +4
    SIRAVİLLALAR ESKİŞEHİR

    BŞKMİMARLIK, 1969 yılında Başak Kiremit adıyla kurulan ve kiremit ve tuğla pazarıyla sektöre adımını atan Başak Grubu' nun inşaat alanında hizmet veren firmasıdır. Başak Grubu olarak 2007 yılında yeni bir oluşuma giden firma; Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, Başak Konut, Has Hazır Beton, Agregasan Madencilik, Bşk Enerji ve Bşk Mimarlık' ı bünyesinde barındırmaktadır. Başak Grubu, yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerine devam etmektedir.

    Başak Grubu, Yapı Proje aşamasında bünyesinde bulunan Bşk Mimarlık firması ile çalışmalarını
    yönlendirmektedir. Tasarım, tasarım geliştirme ve uygulama aşamalarını gerçekleştiren Bşk Mimarlık, karma kullanımlı yapılar, alışveriş merkezleri, oteller, konutlar, ofisler, eğitim binaları, hastaneler, kültür merkezleri  ve spor salonları projelendirmiştir.

    BŞKMİMARLIK 2015 yılı içerisinde;

    Başakkonut IBA Deluxia

    Goldyapı Tilia Park

    Toraman İnşaat Toraman Park

    Kırıkkale Yurt Yerleşkesi

    Hamza Bey Diş Hekimi M.

    Haluk Güner Video

    Turkish Holding Hotel

    Konut İç Mekanları

    Erdinç Ertan Villa

    Riverside Villaları

    Pino Burger Hasan Polatkan

    Engelliler Bakım Evi

    Başakkonut Yaşam Park Evleri

    Başakkonut Sıravillalar

    Başakkonut Sıraevler

    gibi çok sayıda prestijli projede inşa süreçlerini yönetmiş ve mimarlık - içmimarlık çözümleri konusunda hizmet vermiştir.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İçmimarlık
    • Proje Oluşum ve Takip Süreçleri
    Hizmet alanları
    Mimari ve İç Mimari ve Eskişehir
    Şirket ödülleri
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    Adres
    Hoşnudiye Mah. (732.sok), Kent Plaza, Kat:4, Daire:15, Tepebaşı
    26100 Eskişehir
    Türkiye
    +90-2223350403 bskmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

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