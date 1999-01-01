현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
GREENLİNE PEYZAJ
Bahçe Ürünleri Istanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 5Yeni Fikirler (5)
Değerlendirmeler (6)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    +22
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    +1
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Balkon, Veranda & Teras
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    +1
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    +6
    GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN
    Greenline Peyzaj, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    Greenline Peyzaj, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    Greenline Peyzaj, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
    +20
    Greenline Peyzaj

    Greenline peyzaj 1999 yılında İstanbul Küçükçekmece  şehrinde Altınyaprak Peyzaj İnşaat,Proje,Bakım Onarım,San,Tic,Ltd,Şti.Adı altında kurulmuştur.Zaman içerisinde Türkiyenin bir çok şehrinde  çeşitli plan,proje,ve uygulamalara imza atmıştır.

    Haziran 2006 yurt dışında almış olduğu eğitim ve deneyimini Türkiye'ye taşımak hedefiyle "GreenLine Peyzaj " adı altında İstanbul merkez ofisini kurmuştur. Peyzaj alanlarında Türkiye'de henüz uygulanmamış yada yeni uygulanmaya başlayan pek çok konuda  deneyimli olan kadromuzla merak ve heyecan uyandıran,sıra dışı proje ve uygulamalara imza atmaktayız. Sıradanlığı aşmayı amaçlayan projelerde günümüz teknolojisi ve tasarım ilkelerini ön planda tutarak müşteri memnuniyetini kazanmak ana hedefimizdir. Doğayı taklit etmek,doğal yaşam alanları inşa etmek bilinci ve amacındayız. Merkezin'de doğa Çizgisinde Hayat var...

    Hizmetler
    • peyzaj uygulama
    • Proje
    • TASARIM
    • DİKEY BAHÇE
    • SULAMA SİSTEMLERİ
    • ÇOCUK OYUN ALANLARI
    • AHŞAP UYGULAMALAR
    • ÜCRETSİZ KEŞİF HİZMETİ
    • BAHÇE AYDINLATMA SİSTEMLERİ
    • BAHÇE BAKIM HİZMETİ
    • SERT ZEMİN UYGULAMALARI
    • KENT MOBİLYALARI
    • DRENAJ UYGULAMASI
    • BİYOLOJİK GÖLET
    • SU OYUNLARI
    • kaya bahçesi
    • SAKSI UYGULAMALARI
    • HAZIR RULO ÇİM HİZMETİ.
    • Hepsini göster: 18 hizme
    Hizmet alanları
    • PEYZAJ ADINA HER ŞEY BU ÇİZGİDE…
    • İstanbul
    Adres
    ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MİLAS CADDESİ 8/2 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR
    34306 Istanbul
    Türkiye
    +90-2126972558 www.greenlinepeyzaj.com

    Değerlendirmeler

    Hüseyin Kolay
    Villamizin bahçesini yaptirdik adeta bahcemizi yeniden yarattı greenline peyzaj berkant beye cok tesekkur ederim
    yaklaşık 3 yıl önce
    Hatice Dede
    Yaptırmış oldumuz bahce için kendilerine cok teşekür ederiz beklediğimizden cok daha mükemmel bir çalişma oldu süpersiniz 👍🏻
    yaklaşık 3 yıl önce
    Ertugrul Baytore
    Greenline peyzaj Berkant beye yaptırmış olduğumuz evimizin bahçesi çok keyifli oldu emekleri için çok teşekkür ederiz. Bilincli bir ekip her problemin sorunu greenline peyzajda çözümü mevcut gönül rahatliligi ile tavsiye ederim😊
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element