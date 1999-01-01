GREENLİNE PEYZAJ

Greenline peyzaj 1999 yılında İstanbul Küçükçekmece şehrinde Altınyaprak Peyzaj İnşaat,Proje,Bakım Onarım,San,Tic,Ltd,Şti.Adı altında kurulmuştur.Zaman içerisinde Türkiyenin bir çok şehrinde çeşitli plan,proje,ve uygulamalara imza atmıştır.
Haziran 2006 yurt dışında almış olduğu eğitim ve deneyimini Türkiye'ye taşımak hedefiyle "GreenLine Peyzaj " adı altında İstanbul merkez ofisini kurmuştur. Peyzaj alanlarında Türkiye'de henüz uygulanmamış yada yeni uygulanmaya başlayan pek çok konuda deneyimli olan kadromuzla merak ve heyecan uyandıran,sıra dışı proje ve uygulamalara imza atmaktayız. Sıradanlığı aşmayı amaçlayan projelerde günümüz teknolojisi ve tasarım ilkelerini ön planda tutarak müşteri memnuniyetini kazanmak ana hedefimizdir. Doğayı taklit etmek,doğal yaşam alanları inşa etmek bilinci ve amacındayız. Merkezin'de doğa Çizgisinde Hayat var...
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- İstanbul
- Adres
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ZİYA GÖKALP MAHALLESİ MİLAS CADDESİ 8/2 İKİTELLİ BAŞAKŞEHİR
34306 Istanbul
Türkiye
+90-2126972558 www.greenlinepeyzaj.com