Hazine Dekorasyon, İstanbul Dolapdere'de 1968 yılından günümüze ahşap ve dekorasyon alanında faaliyet göstermektedir. Şimdi ise Ağaderesi Sokak'ta iç ve dış dekorasyon, ahşap işçiliği alanında sağlam, kaliteli, estetik tasarımlarla faaliyetini sürdürmektedir.Hazine Dekorasyon, faaliyete başladığımız yıllarda kullanılan basit alet ve makinalarla üretim yapıldığı dönemlerden modern alet ve makinaların kullanıldığı günümüze kadar bütün bu gelişmelerin verdiği tecrübe ile üretim yapmaktadır. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda hayallerindeki mekânı oluşturmak, onların rahat ve estetik görünümlü iç ve dış mekânlarda ahşabın vermiş olduğu konforu en şekilde sunmaktadır.

Kapı, pencere, kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan gibi mimari ögelerde kullanılan ahşap dekorasyon ürünlerinin üretiminin yanı sıra masa, sandalye, dolap, sehpa, TV sehpası, vs... gibi kullanım eşyası da üretmektedir.

Ayrıca ahşap dış cephe kaplamaları ile tabiatın tüm renklerini, doğallığını ve sıcaklığını yapılara yansıtan dış dekorasyon alanında da hizmet vermektedir. Eskimiş, zarar görmüş köşk, villa, malikane ve tüm ahşap yapıların ağaç işçiliğinin tamir, restorasyon ve dekorasyon hizmetlerini vermektedir.