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Hazine Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 7Projeler (7) 6Yeni Fikirler (6)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • İmes Sanayi Sitesi Ofis Çalışması, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    İmes Sanayi Sitesi Ofis Çalışması, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    İmes Sanayi Sitesi Ofis Çalışması, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Ahşap Ahşap rengi
    +7
    İmes Sanayi Sitesi Ofis Çalışması
    demirci köy alorko 4 mevsim evleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    demirci köy alorko 4 mevsim evleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    demirci köy alorko 4 mevsim evleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +16
    demirci köy alorko 4 mevsim evleri
    Ahşap Mobilya Dekorasyon Ürünleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap Gri
    Ahşap Mobilya Dekorasyon Ürünleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    Ahşap Mobilya Dekorasyon Ürünleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon Yatak OdasıMakyaj Masaları Ahşap Beyaz
    +14
    Ahşap Mobilya Dekorasyon Ürünleri
    wolkswagen arena efes pilsen etkinlik alanı, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon İç Dekorasyon
    wolkswagen arena efes pilsen etkinlik alanı, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    wolkswagen arena efes pilsen etkinlik alanı, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +9
    wolkswagen arena efes pilsen etkinlik alanı
    Beykoz Konakları Bahçe Mobilya , Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    Beykoz Konakları Bahçe Mobilya , Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    Beykoz Konakları Bahçe Mobilya , Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon BahçeÇit & Duvarlar Ahşap Ahşap rengi
    +2
    Beykoz Konakları Bahçe Mobilya
    karolin hanımın ev mobilya dekorasyon işleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Ahşap Ahşap rengi
    karolin hanımın ev mobilya dekorasyon işleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    karolin hanımın ev mobilya dekorasyon işleri, Hazine Dekorasyon Hazine Dekorasyon MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    +8
    karolin hanımın ev mobilya dekorasyon işleri
    Hepsini göster: 7 proje

    Hazine Dekorasyon, İstanbul Dolapdere'de 1968 yılından günümüze ahşap ve dekorasyon alanında faaliyet göstermektedir. Şimdi ise Ağaderesi Sokak'ta iç ve dış dekorasyon, ahşap işçiliği alanında sağlam, kaliteli, estetik tasarımlarla faaliyetini sürdürmektedir.Hazine Dekorasyon, faaliyete başladığımız yıllarda kullanılan basit alet ve makinalarla üretim yapıldığı dönemlerden modern alet ve makinaların kullanıldığı günümüze kadar bütün bu gelişmelerin verdiği tecrübe ile üretim yapmaktadır. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda hayallerindeki mekânı oluşturmak, onların rahat ve estetik görünümlü iç ve dış mekânlarda ahşabın vermiş olduğu konforu en şekilde sunmaktadır.

    Kapı, pencere, kiriş, konsol, sütun başlığı, tavan gibi mimari ögelerde kullanılan ahşap dekorasyon ürünlerinin üretiminin yanı sıra masa, sandalye, dolap, sehpa, TV sehpası, vs... gibi kullanım eşyası da üretmektedir.

    Ayrıca ahşap dış cephe kaplamaları ile tabiatın tüm renklerini, doğallığını ve sıcaklığını yapılara yansıtan dış dekorasyon alanında da hizmet vermektedir. Eskimiş, zarar görmüş köşk, villa, malikane ve tüm ahşap yapıların ağaç işçiliğinin tamir, restorasyon ve dekorasyon hizmetlerini vermektedir.

    Hizmetler
    • İç Mimari
    • Dekorasyon
    • Restorasyon
    • Yenileme
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Türkiye
    Adres
    Bülbül Mah. Ağa Deresi Sokağı No/4 Beyoğlu İstanbul
    34420 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5324570224 www.Hazinedekorasyon.com

    Değerlendirmeler

    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    Murat bey ve ekibi hem tasarım hem kalite olarak çok iyi iş çıkarıyorlar. Tekrardan teşekkür ederim kendilerine.
    2 yıldan fazla önce
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    Batuhan Şuta
    Murat Bey işini çok kaliteli bir iletişim çerçevesinde ilerletiyor.Ortaya çıkan sonuçlar da bunun en güzel örneğidir.Teşekkürler
    2 yıldan fazla önce
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    Burak Şahin Burak Şahin
    Hazine dekorasyon ile çalışma fırsatımız oldu.Gözüm arkada kalmadan işimi tertemiz teslim etti.Murat beye çok teşekkür ediyorum ilgisinden dolayı.
    2 yıldan fazla önce
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