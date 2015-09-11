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ADE – Ali Salkım Mimarlık
Mimarlar İzmit / Kocaeli
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Körfez Belediyesi N.Erbakan Düğün Salonu, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık İç Dekorasyon
    Körfez Belediyesi N.Erbakan Düğün Salonu, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık İç Dekorasyon
    Körfez Belediyesi N.Erbakan Düğün Salonu, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık İç Dekorasyon
    +7
    Körfez Belediyesi N.Erbakan Düğün Salonu
    ENPA Fabrika İdari Bina, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık Ticari alanlar
    ENPA Fabrika İdari Bina, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık Ticari alanlar
    ENPA Fabrika İdari Bina, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık Ticari alanlar
    ENPA Fabrika İdari Bina
    Business Palas Otel / İzmit, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık Modern Evler
    Business Palas Otel / İzmit, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık Modern Evler
    Business Palas Otel / İzmit, ADE - Ali Salkım Mimarlık ADE - Ali Salkım Mimarlık İç Dekorasyon
    +3
    Business Palas Otel / İzmit

    Şirketimiz Profesyonel olarak Mimari Proje, Danışmanlık, İçmimari ve Uygulama İşleri yapmaktadır.

    Hizmetler
    • Mimari Pr​oje
    • İçmimari
    • Mobilya Tasarımı
    • Uygulama İşleri
    • danışmanlık
    Hizmet alanları
    • genel
    • İzmit / KOCAELİ
    • inşaat
    • ev dekorasyonu
    Şirket ödülleri
    Çelik Yapı Türkiye 3.lük, Çelik Yapı Avrupa 4.lük, Meydan Projesi Mansiyon
    Adres
    Yeni Cuma Camii Karşısı, Şahabettin Bilgisu cd. Ömerağa Mah. Kavala İşhanı K:6/12
    41001 İzmit / Kocaeli
    Türkiye
    +90-5323262628 www.alisalkimmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Kubilay Yaman
    4 yıldan fazla önce
    HyperPratic
    yaklaşık 3 yıl önce
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