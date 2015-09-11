ADE – Ali Salkım Mimarlık

Şirketimiz Profesyonel olarak Mimari Proje, Danışmanlık, İçmimari ve Uygulama İşleri yapmaktadır.
- Hizmetler
- Mimari Proje
- İçmimari
- Mobilya Tasarımı
- Uygulama İşleri
- danışmanlık
- Hizmet alanları
- genel
- İzmit / KOCAELİ
- inşaat
- ev dekorasyonu
- Şirket ödülleri
- Çelik Yapı Türkiye 3.lük, Çelik Yapı Avrupa 4.lük, Meydan Projesi Mansiyon
- Adres
-
Yeni Cuma Camii Karşısı, Şahabettin Bilgisu cd. Ömerağa Mah. Kavala İşhanı K:6/12
41001 İzmit / Kocaeli
Türkiye
+90-5323262628 www.alisalkimmimarlik.com