Seta Limited Co.

Firmamız mobilya sektöründe imalat ve satış hizmeti vermekte olan bir aile kuruluşudur. Hedefimiz, sektörümüzde edindiğimiz tecrübeleri ve kalite anlayışını siz değerli müşterilerimizle paylaşarak hizmetlerine devam etmektir. Ürünlerimiz tamamıyla el işliği ile üretilmektedir. Ürünlerimizi teşhirinize koyduğunuz andan itibaren büyük ilgi göreceğine inanıyoruz.

Karya Kapak, tecrübeli ekip, zevke ve en önemlisi müşteri memnuniyetini benimsemiş bir servis hizmeti sunmaktayız.