Seta Limited Co.

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Mobilya & Aksesuarlar Kocaeli
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    • Firmamız mobilya sektöründe imalat ve satış hizmeti vermekte olan bir aile kuruluşudur. Hedefimiz, sektörümüzde edindiğimiz tecrübeleri ve kalite anlayışını siz değerli müşterilerimizle paylaşarak  hizmetlerine devam etmektir.  Ürünlerimiz tamamıyla el işliği ile üretilmektedir. Ürünlerimizi teşhirinize koyduğunuz andan itibaren büyük ilgi göreceğine inanıyoruz.

    Karya Kapak, tecrübeli ekip, zevke ve en önemlisi müşteri memnuniyetini benimsemiş bir servis hizmeti sunmaktayız.

    Hizmetler
    Klasik Lake Boyalı mutfak dolabı kapakları
    Hizmet alanları
    • Mutfak dolabı üreticileri
    • Mobilya Üreticileri
    • mimarlar
    • Kupon imalat özel ürünler
    • kocaeli
    Şirket ödülleri
    BID avrupa kalite ödülü
    Adres
    ankara cad. istasyon mh.No:185 Kartepe-Kocaeli
    41150 Kocaeli
    Türkiye
    +90-5322123265
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