patchwork carpets

For a creative interior design ...
Patchwork Halı - Vintage Halı - Karabag Kilim - Büyük Boy Halılar - El halısı - Klasik Halı - Modern Halı
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- Halı İhracatcıları Birliği – İhracat Ödüllleri
- Adres
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E-5 Karayolu Üzeri No :44 Küçükçekmece / İstanbul
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5556816406 www.patchworkcarpets.com