ERONUR MOBİLYA

Kurumsal Yapı

Firmamız 1990 yılında Özerler Mobilya adı altında küçük bir aile şirketi olarak kurulmuş olup daha sonra yeni bir yapılanmaya girerek tescilli ERONUR Markası ve BNS Mobilya Teks.İnş. Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. resmi ünvanıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Şu anda daha kaliteli ürün ve pazarlama stratejileriyle mobilya sektöründe her geçen gün büyümeye ve kapasitesini arttırmaya devam etmektedir. ERONUR 5850 m2 kapalı alana sahip üretim tesislerinde en son teknolojik özellikte makine ve teçhizat kullanılmaktadır.

Türkiyenin dörtbir köşesinde bulunan yurt içi satış bayiliklerine , Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan 26 yurt dışı bayisine ve sizlere hizmet veren firmamız mobilya sektöründe örnek olma yönünde kalite ve estetiği ön plana çıkarmıştır. Bu kalite ve estetiğin kalıcı olabilmesi için ürünlerimiz TSE ve ISO standartlarında üretilmektedir. ERONUR markası ile modern ve klasik çizgileri bir arada görmeniz mümkündür.

Yeniliği konfor ile buluşturan ERONUR kataloğundaki seçkin ürünler; TÜV Rheinland’ın mobilya test laboratuvarlarında teste tabi tutulmuş ve “TÜV GS” sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Vizyonumuz;

Sektöründe lider, sektöre yön veren, Türkiye ekonomisine güç katan, ülke imajını güçlendiren bir dünya markası olmaktır.

Misyonumuz;

En fonksiyonel ve en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla üreterek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamaktır.

En Güzeli Sizin Olsun….