Kuruluş yılı olan 1989 dan bu yana her

zaman kalite ve çeşitlilik prensipleri doğrultusunda ilerleyen Euro Flora yapay çiçekçilik, dekorasyon toptan ve perakendecilikte sektörüne en iyi şekilde hizmet veren köklü bir marka.

Euro Flora Müşterilerinin alışverişlerinde keyifli vakit geçirebilecekleri, aradıkları her şeyi aynı çatı altında kolaylıkla bulabilecekleri Ankara, İstanbul ve İzmir mağazaları ile toplam 12.000 m2 alanda hizmet veriyor.

Bir evin veya iş yerinin iç ve dış mekanlarında kullanacağı, her zevke ve her bütçeye uygun, dekorasyon ihtiyaçlarını karşılayacak geniş ürün yelpazesine sahip mutfak, banyo, bahçe aksesuarlarından, hediyelik eşya, sepet, yapay çiçek ve ev tekstiline kadar 20 .000 i aşkın ürün çeşidi ile belli bir kaliteye sahip, yerli ve yabancı üreticilerden ürün tedarik ediyor.

Geniş ürün yelpazesi arasından seçilen kombinasyonları dinamik ve deneyimli satış elemanları ile müşterisinin beklentisi doğrultusunda hazırlayıp seçenek sunuyor.