Hepsi birbirinden ilham verici 17 farklı tavan dekorasyonu

Her profesyonel iç mimar, beşinci duvar olarak da tanımlanan tavanın tasarım şemasında kilit unsurlardan biri olduğunu bilir. İş yerlerinde de evlerin iç yaşam alanlarında da tavan dekorasyonu bütün alanın dokusunu değiştirmeye ye…

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