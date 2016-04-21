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MAG Tasarım Mimarlık
Mimarlar Çorlu, Tekirdağ, Türkiye
Genel Bakış 37Projeler (37) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Lüleburgaz Erdem Sitesi, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Ticari alanlar Ahşap rengi
    Lüleburgaz Erdem Sitesi, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Ticari alanlar
    Lüleburgaz Erdem Sitesi, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Ticari alanlar
    +20
    Lüleburgaz Erdem Sitesi
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ - Şantiye Görüntüleri, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ - Şantiye Görüntüleri, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ - Şantiye Görüntüleri, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
    +8
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ - Şantiye Görüntüleri
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Ticari alanlar
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Ticari alanlar
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Ticari alanlar
    +12
    TürkBöbrekVakfı Tekirdağ
    TürkBöbrekVakfı Kapaklı, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
    TürkBöbrekVakfı Kapaklı, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
    TürkBöbrekVakfı Kapaklı, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık
    +21
    TürkBöbrekVakfı Kapaklı
    TrioParkKonut Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Evler
    TrioParkKonut Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Evler
    TrioParkKonut Çorlu, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Evler
    +16
    TrioParkKonut Çorlu
    TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Banyo
    TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Mutfak
    TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire, MAG Tasarım Mimarlık MAG Tasarım Mimarlık Modern Çocuk Odası
    +18
    TrioParkKonut Çorlu - Örnek Daire
    Hepsini göster: 37 proje

    Şirketimiz mimarlık, inşaat, emlak ve sanayi faaliyetlerine odaklanmıştır. Bölgesinde bireysel çalışmalarına 2005 yılında başlamış, 2005-2014 yılları arasında mekan uygulamalarında ilerlemiş, 2014 yılı sonunda şirketleşerek faaliyet alanlarını genişletmiştir.

    Yenilikte ve gelişimde sürekliliği ilke edinen şirketimiz kaliteden ödün vermeden, geçmişten günümüze bölgesinde, inşaat ve sanayi alanlarında çeşitli uygulamalar gerçekleştirmiştir. Fabrikalar, Alışveriş Merkezi/Mağazalar, Showroom, Ofis ve Konut türü yapılarda iç – dış mekan proje ve uygulama anlamında faaliyetlerine devam edecektir. 

    Şirketimiz, yatırımcılara emlak, proje ve teknik danışmanlık olarak da hizmet etmektedir. Tüketiciye saygı başta olmak üzere şeffaflık, dürüstlük ve güven değişmez prensipleriyle hizmetlerinde teknik esaslara dayanarak, kaliteli çözümler sunarız. 

    Saygılarımızla

    Hizmetler
    • proje tasarım
    • Mimarlık
    • inşaat
    • İç Mekan Uygulamaları
    • Sanayi
    • Villa
    • KONUT
    • Mağaza vb. Tüm prefabrik
    • çelik ve konvensiyonel yapıların İnce Yapı İşlerin Uygulanması.
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • İnşaat
    • İnce Yapı İşler
    • Proje Tasarım
    • Çorlu
    • Tekirdağ
    • Trakya
    • Marmara
    • Çorlu, Tekirdağ, Türkiye
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Alipaşa Mahallesi Sülün Caddesi, No:6/1 Ballı Business Center Kat:5 Ofis:506
    59860 Çorlu, Tekirdağ, Türkiye
    Türkiye
    +90-2826500228 www.magyapi.com
    Yasal mülkiyet

    İki ortaklı Limited Şirketi

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