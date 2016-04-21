MAG Tasarım Mimarlık

Şirketimiz mimarlık, inşaat, emlak ve sanayi faaliyetlerine odaklanmıştır. Bölgesinde bireysel çalışmalarına 2005 yılında başlamış, 2005-2014 yılları arasında mekan uygulamalarında ilerlemiş, 2014 yılı sonunda şirketleşerek faaliyet alanlarını genişletmiştir.

Yenilikte ve gelişimde sürekliliği ilke edinen şirketimiz kaliteden ödün vermeden, geçmişten günümüze bölgesinde, inşaat ve sanayi alanlarında çeşitli uygulamalar gerçekleştirmiştir. Fabrikalar, Alışveriş Merkezi/Mağazalar, Showroom, Ofis ve Konut türü yapılarda iç – dış mekan proje ve uygulama anlamında faaliyetlerine devam edecektir.

Şirketimiz, yatırımcılara emlak, proje ve teknik danışmanlık olarak da hizmet etmektedir. Tüketiciye saygı başta olmak üzere şeffaflık, dürüstlük ve güven değişmez prensipleriyle hizmetlerinde teknik esaslara dayanarak, kaliteli çözümler sunarız.

Saygılarımızla