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Tuğçe Bozdoğan Mimarlık
Mimarlar Çorlu/ Tekirdağ
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Projeler

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    • İş Merkezi Projesi, Tuğçe Bozdoğan Mimarlık Tuğçe Bozdoğan Mimarlık Ticari alanlar
    İş Merkezi Projesi, Tuğçe Bozdoğan Mimarlık Tuğçe Bozdoğan Mimarlık Ticari alanlar
    İş Merkezi Projesi, Tuğçe Bozdoğan Mimarlık Tuğçe Bozdoğan Mimarlık Ticari alanlar
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    İş Merkezi Projesi

    2013 yılında TB Mimarlık firmasını kuran Mimar Tuğçe Bozdoğan, Kaliteli mimarlık anlayışı ile nitelikli projelerin meydana gelmesini amaçlamıştır. Her yeni projeyi bulunduğu durum ve şartlar içerisinde inceleyip, farklı olasılıklarla çözümlemelerini yapmaktadır.  TB Mimarlık olarak projelerdeki ana konseptleri belirleyerek, her proje için özgün tasarımlar oluşturulur. TB Mimarlık olarak projelerindeki prensip; estetik, ergonomik ve ekonomik olmasıdır.

    Hizmetler
    Mimarlık Hizmetleri
    Hizmet alanları
    • KONUT
    • AVM
    • endüstriyel yapılar
    • işmerkezleri
    • sosyal ve kültürel yapılar
    • Çorlu/ Tekirdağ
    Adres
    59000 Çorlu/ Tekirdağ
    Türkiye
    +90-2826736738 www.tugcebozdogan.com
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