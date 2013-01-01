Tuğçe Bozdoğan Mimarlık

2013 yılında TB Mimarlık firmasını kuran Mimar Tuğçe Bozdoğan, Kaliteli mimarlık anlayışı ile nitelikli projelerin meydana gelmesini amaçlamıştır. Her yeni projeyi bulunduğu durum ve şartlar içerisinde inceleyip, farklı olasılıklarla çözümlemelerini yapmaktadır. TB Mimarlık olarak projelerdeki ana konseptleri belirleyerek, her proje için özgün tasarımlar oluşturulur. TB Mimarlık olarak projelerindeki prensip; estetik, ergonomik ve ekonomik olmasıdır.