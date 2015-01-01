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HediyeHome
Online Mağazalar İstanbul
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    • Hediyehome.com, Osena Mobilya Aksesuarları ve Bağlantı Elemanları San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hayata geçirilmiş onlarca markadan biridir.

    Şubat 2015 yılında yayına giren hediyehome.com onlarca kategoride binlerce ürünü müşterilerine en uygun ve en hızlı şekilde ulaştırmayı amaç edinmiştir.

    Hediyehome.com sadece hediyelik ürünler satan aracı bir site değil, aynı zamanda yüzlerce hediyelik ürünün bizzat tasarlayıcısı ve üreticisidir. Bu yüzden bazı ürünleri doğrudan üreticiden almış ve üreticiyle doğrudan temasa geçmiş olursunuz.

    Hediyehome.com adres ve telefonlarını sitede açıkça belirten bir internet sitesidir. Onlarca kalabalık hediye sitesi içerisinde kaybolmamanız için bu hususa dikkat etmenizi öneririz. 

    Hizmetler
    Online hediyelik ürün mağazası
    Hizmet alanları
    • hediyelik
    • ev hediyesi
    • hediye
    • fincan
    • kahve fincanı
    • Tepsi
    • lokumluk
    • şekerlik
    • zemzem seti
    • istanbul
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Adres
    Karayolları Mh. Cebeci Cd. 568. Sk. No:14/1
    34250 İstanbul
    Türkiye
    +90-2126093324 www.hediyehome.com
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