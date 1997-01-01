Osena Mobilya Aksesuarları ve Bağl. Elm. san. Tic. Ltd. Şti.

1997 yılından bu güne, sanayi sektöründeki yerini kendine özgü tasarım ve uygulamaları ile fason kalıp imalatı ve aksesuar üretiminde zamak ürün üzerindeki uzmanlığını geliştirerek devam ettiren firmamız, 2010 yılında SENA HEDİYELİK ismi ile hediyelik eşya sektörüne girmiş ve üç yıl gibi kısa bir sürede kendi üretim alanında sektörün öncüsü olmuştur. 3.800 metre kare kapalı alanda 100’ün üzerinde çalışanı ile üretim kapasitesini ve üretim alanlarını her geçen gün arttırarak kaliteli ürün ve satış sonrası hizmet anlayışıyla hızla büyümeye devam etmektedir.

Faaliyet Alanlarımız ; Hediyelik Eşya ve Züccaciye sektörünün yanı sıra Otantik ürünlerdir.

Misyonumuz ; Kaliteyi bir yaşam tarzı haline getirmiş, değişime açık, güvenilir, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, taleplere zamanında cevap verebilen bir kurum olmaktır.

Vizyonumuz ; Kendi branşımızda daima sektörün öncüsü olmaktır.