DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız tarafınca üstlenilen işler, proje veya konseptin araştırma, eskiz, analiz, etüt ve tasarımıyla başlayıp, tüm detaylar çözülerek gerçekleştirilir. Bu hizmetlerin yapılmasındaki amaç; yalnızca özgün bir mimari oluşturmak değil, aynı zamanda işverenin yatırımının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metotları ve detay çözümleri geliştirmektir. Detay Mimarlık olarak amacımız; teknoloji ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde, doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışıyla hizmet vermektir.

Detay Mimarlık hayata geçirdiği projelerle, hem grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımıyla örtüşmekte, hem de ona yeni değerler katmaktadırlar. Detay Mimarlık, çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. Detay Mimarlık’in en başta gelen sorumluluğu, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydaşları için değer üretmek, davranış ve ilkeleriyle saygın ve örnek bir kurumsal kültür oluşturmaktır. Başarma azmi, dürüstlük ve şeffaflık, müşteri memnuniyeti, küreselleşme ve topluma katkı Detay Mimarlık ‘in temel değerleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir.