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DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Mimarlar Balikesir / Edremit
Genel Bakış 30Projeler (30) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Apartman
    Bina Dış Cephe
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    Bina Dış Cephe
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    +1
    Bina Dış Cephe
    Bina Cephe Tasarımı, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Apartman
    Bina Cephe Tasarımı
    Pastane, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Modern Çalışma Odası
    Pastane, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Modern Çalışma Odası
    Pastane, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Modern Çalışma Odası
    +1
    Pastane
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    Bina Dış Cephe, DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. DETAY MİMARLIK MÜHENDİSLİK İÇ MİMARLIK İNŞAAT TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Villa
    Bina Dış Cephe
    Hepsini göster: 30 proje

    Firmamız tarafınca üstlenilen işler, proje veya konseptin araştırma, eskiz, analiz, etüt ve tasarımıyla başlayıp, tüm detaylar çözülerek gerçekleştirilir. Bu hizmetlerin yapılmasındaki amaç; yalnızca özgün bir mimari oluşturmak değil, aynı zamanda işverenin yatırımının optimizasyonunu sağlamak üzere doğru malzeme seçimi ile akıllı üretim metotları ve detay çözümleri geliştirmektir. Detay Mimarlık olarak amacımız; teknoloji ve iletişimin hızla geliştiği günümüzde, doğru, hızlı ve güvenilir işletme anlayışıyla hizmet vermektir.

    Detay Mimarlık hayata geçirdiği projelerle, hem grubun Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımıyla örtüşmekte, hem de ona yeni değerler katmaktadırlar. Detay Mimarlık, çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. Detay Mimarlık’in en başta gelen sorumluluğu, vizyon ve misyonuna uygun hareket ederek tüm paydaşları için değer üretmek, davranış ve ilkeleriyle saygın ve örnek bir kurumsal kültür oluşturmaktır. Başarma azmi, dürüstlük ve şeffaflık, müşteri memnuniyeti, küreselleşme ve topluma katkı Detay Mimarlık ‘in temel değerleri ve kurumsal stratejisinin itici güçleridir.

    Hizmetler
    • Mimari
    • İçmimari ve Statik Proje Tasarımları
    • Anahtar Teslim Uygulamalar
    • Mobilya Tasarımı ve İmalatı
    • Ahşap Merdiven Tasarımı ve Üretimi
    • Dış Cephe Tasarımları
    • Danışmanlık Hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Mimari
    • İçmimari
    • Mühendislik Grupları
    • inşaat
    • peyzaj
    • Ahşap Mobilyalar iç mimarlık dekorasyon
    • mutfak banyo dekorasyon
    Adres
    ULUGARAJ CAD. CAMİVASAT MAH. 17. Sk.
    10300 Balikesir / Edremit
    Türkiye
    +90-2663733001 www.detaymimarlikofisi.com
    Yasal mülkiyet

    Tasarım Ve Modelleme :

    Mimar Aydın Sıcak

    İçmimar Kemal Kaya ÖZTOPRAK 

    İnşaat Mühendisi Selim Altay

    5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Gereğince Telif Hakları Tasarımcıya Aittir.

    Değerlendirmeler

    Özgür Doğan
    7 ay önce
    SAKIR SAKIZLI
    9 ay önce
    Buğra İsmet Uysal
    10 ay önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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