Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach, adını Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının dünyadaki en önemli üreme alanlarıdan biri olan Çıralı sahilinden alır. Mühteşem deniz ve sizin aranızda sadece bu güzel sahil yer almaktadır. Bungalowların denize mesafesi 35 metredir. Bu alan tamamen kumsal sahilden oluşur. Aradan bir yol geçmiyor olması özellikle çocuklu aileler için ayrıca bir rahatlık sağlar.

Bungalowlar, oldukça geniş bir yatak odası, banyo ve ön kısımdaki verandadan oluşur. Isıtma ve soğutma özellik klima, wi-fi, sıcak su, saç kurutma makinesi bulunur.

Zengin kahvaltı menüsü yerel ve doğal ürünlerden seçilir.

Bu sıradışı doğal güzelliğin içinde doğaya saygılı ve uyumlu bir sorumlulukla işletme faaliyetleri yürütülür.

Misafirlerimiz konaklama tarihlerine göre en yakın komşuları olan Caretta Caretta'ların yumurtlama (Haziran-Temmuz) veya yumurtadan çıkma (Eylük-Ekim) anlarına şahitlik edebilirler.