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ESPOOL HAVUZ&amp;PEYZAJ
Havuz & Spa Eskişehir
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Değerlendirmeler (5)
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    • Deneyimi ve standartları değiştiren proje anlayışıyla ESPOOL HAVUZ& PEYZAJ yaşam projeleri içinde sizlerin istekleri doğrultusunda hayallerinizi gerçekleştiriyor. Yenilikçi bakış açısı, toplam kalite ilkeleri, çevre ve insan yaşamına duyduğu sorumluluk bilinci, geleceği öngören yönetim anlayışı,havuz ve peyzaj alanında uluslararası uzmanlığa sahip kadrosu ve deneyimli iş gücüyle sizlere hizmet vermek için sizlerle el ele ilerliyor.... 
    Malzeme ve işçilik kalitesiyle kaliteden ödün vermeden sizlerin daima yanında........

    Hizmetler
    • havuz
    • peyzaj
    • TÜRK HAMAMI
    • sauna
    • BUHAR ODASI UYGULAMALARI
    • HAVUZ KİMYASALLARI
    • HAVUZ EKİPMANLARI
    Adres
    BATIKENT MAHALLESİ DEDE KORKUT SOKAK NO:56/A
    26190 Eskişehir
    Türkiye
    +90-2223209633 www.espool.com.tr

    Değerlendirmeler

    Halil Günal
    Hizmet mükemmel
    8 ay önce
    BÜLENT BOSNALIER
    11 ay önce
    Jadoo Jad
    9 ay önce
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