SAKLI GÖL EVLERİ

Sizi evinizde hissetmenizi sağlayacak konforu bulabileceğiniz özel tasarımlı göl evlerimizde manzaranın ve doğadaki ahenkin keyfini çıkaracaksınız.Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri'de aileniz ve dostlarınızla birlikte şehir stresinde uzak, yılın 12 ayı keyif dolu bir tatil yapabilirsiniz.3'ü jakuzili 7 glamping çadır ev, 5 özel konseptli ahşap göl ev olmak üzere 12 oda ile konforun ayrıcalığını yaşayın.Dört mevsim dört farklı ambiansını yaşayacağınız Saklı Göl Evleri'nde oda+kahvaltı ya da yarım pansiyon seçenekleri sunuyoruz.Misafirlerimizin isteklerine göre, evlerin, göl manzaralı verandalarına, kahvaltı servisi yapıyoruz.Siz hiç ay ışığının vurduğu gölde, masal gibi bir ortamda akşam yemeği yediniz mi ?