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SAKLI GÖL EVLERİ
Genel İşyerleri Burdur
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (34)
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    • Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Yatak Odası
    Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Yatak Odası
    Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Yatak Odası
    +20
    Saklı Göl Evleri

    Sizi evinizde hissetmenizi sağlayacak konforu bulabileceğiniz özel tasarımlı göl evlerimizde manzaranın ve doğadaki ahenkin keyfini çıkaracaksınız.Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki Saklı Göl Evleri'de aileniz ve dostlarınızla birlikte şehir stresinde uzak, yılın 12 ayı keyif dolu bir tatil yapabilirsiniz.3'ü jakuzili 7 glamping çadır ev, 5 özel konseptli ahşap göl ev olmak üzere 12 oda ile konforun ayrıcalığını yaşayın.Dört mevsim dört farklı ambiansını yaşayacağınız Saklı Göl Evleri'nde oda+kahvaltı ya da yarım pansiyon seçenekleri sunuyoruz.Misafirlerimizin isteklerine göre, evlerin, göl manzaralı verandalarına, kahvaltı servisi yapıyoruz.Siz hiç ay ışığının vurduğu gölde, masal gibi bir ortamda akşam yemeği yediniz mi ?

    Hizmet alanları
    BURDUR
    Adres
    KARACAÖREN KÖYÜ , ANTALYA ISPARTA KARAYOLU
    15100 Burdur
    Türkiye
    +90-5305017278 www.sakligolevleri.com

    Değerlendirmeler

    Vasıf Yüceliş
    Şehir gürültüsü ve koşturmacadan kaçıp doğa ile başbaşa olmak için güzel bir yer.
    yaklaşık 2 ay önce
    aliihsan yavuz
    Yemekler lezzetli odalar temiz her odanın kendine has manzarası var her odanın kendisine özel balkonu var kış akşamları sıcak bir ortam var heryerde şömine var ve çalışanlar çok güler yüzlü ve dikkatli çok nezih bir ortam var herkese tavsiye ederim ve restoran fiyatları uygun çok aşırı bir pahalılık yok
    3 ay önce
    Sinan Aytoğan
    Kesinlikle saklı bir mekan adını duymadığımız gibi tesadüfen bulduğumuz bir mekan. Eşsiz baraj manzaralı evler ve efsane bungalov odalı restoranın sizi büyüleyeceğine hazır olun. Sakin bir kaç günü veya günü birlik gidebileceğiniz bu mekanda pişman olmayacaksınız.
    yaklaşık 1 ay önce
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