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KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya
Genel İşyerleri Nevşehir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (30)
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    • Kapadokyadaki Eviniz, KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya
    Kapadokyadaki Eviniz, KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya
    Kapadokyadaki Eviniz, KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya
    +16
    Kapadokyadaki Eviniz

    KarlıkEvi; "Kapadokya'nın en güzel panoramik görüntüsüne hakim bir 

    konumda, Yoga ve Meditasyon salonu, Resim, İş ve Sanat Atölyesi,Ekolojik tarım yapılan geniş bir arazisi, yüzme havuzu ve de Mini Çiftliği bulunan KarlıkEvi, 45 ile 110 metrekare arasında değişen 22 farklı renkte ve dekore edilmiş suit ve Panaromik suit odaya sahiptir. Yöre taşı ile yapılmış odalarımızda sessizliği dinleme, jakuzide şarabınızı yudumlayıp günün yorgunluğunu atarken, Uçhisar Kalesi ve de Kızılçukur'u seyretme şansına sahip olunan tek mekandır

    Hizmetler
    turizm
    Hizmet alanları
    nevşehir
    Adres
    Yekeli Mah.Uçhisar Kasabası
    50240 Nevşehir
    Türkiye
    +90-5324138049 www.karlikevi.com

    Değerlendirmeler

    Büşra AKBAŞ
    Lösev ailesi olarak karlık evine çok teşekkür ediyoruz bizlerle çok güzel ilgilendiler ve ağırladılar güler yüzleriyle ve sohbetleriyle nevşehiri çok sevdim karlık evini daha çok sevdik gezdik ve eğlendik herkesin emeklerine sağlık .😊
    3 ay önce
    Sıla Duran
    Lösev ailesi olarak geldik konakladık herkesin güler yüzlü olması ve evimde hissetmemiz için yapılan tüm çaba için başta Abdullah bey olmak üzere herkese çok teşekkür ederim iyi ki varsınız. 🥰😍😍❤️
    3 ay önce
    Bilal Mutlu
    Daha Önce Kapadokya Bölgesinde Birçok Otelde Konaklama Yaptık. Ancak Karlık Evi Gerçekten Farkını Belli Eden Özel ve Kalitesini Belli Eden Mühteşem Bir Mekan. İlgi Alaka, Her Baktığınız Yerde Güler Yüzlü İşini Severek Yapan Personeli ile Size Kendiniz Özel Hissettiriyor. Başta Otel Sahibi Abdullah Bey Olmak Üzere, Tüm Çalışma Arkadaşlarına Teşekkür Ediyoruz. Hiç Düşünmeden Karlık Evini Tercih Edebilirsiniz 👋
    3 ay önce
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