KarlıkEvi Butik Otel Kapadokya

KarlıkEvi; "Kapadokya'nın en güzel panoramik görüntüsüne hakim bir

konumda, Yoga ve Meditasyon salonu, Resim, İş ve Sanat Atölyesi,Ekolojik tarım yapılan geniş bir arazisi, yüzme havuzu ve de Mini Çiftliği bulunan KarlıkEvi, 45 ile 110 metrekare arasında değişen 22 farklı renkte ve dekore edilmiş suit ve Panaromik suit odaya sahiptir. Yöre taşı ile yapılmış odalarımızda sessizliği dinleme, jakuzide şarabınızı yudumlayıp günün yorgunluğunu atarken, Uçhisar Kalesi ve de Kızılçukur'u seyretme şansına sahip olunan tek mekandır