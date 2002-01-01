Nurettin Üçok İnşaat

1987 yılından başlayarak Çorum'da yapılan binalar çok beğenilmiş, olağanüstü prim yapmıştır. Bundan cesaret alan Nurettin Üçok, 2002 yılında Ankara'ya gelip, Çayyolu'nda ortakları ile beraber 14 ayda, tamamladığı ilk proje olan 102 dairelik Anittapark site projesini hayata geçirmiştir. Devamında, 2005 yılında inşaat ruhsatı alınarak 103 dairelik Arinnapark projesine başlamış, 18 ay gibi kısa bir sürede inşaat bitirilerek 2007 Temmuz ayında iskanı alınmış ve daireler hak sahiplerine teslim edilmiştir. Her iki proje de Ankara'da konut kalitesinde seviyeyi yükseltmiş ve sahiplerine yüzde yüze yakın prim sağlamıştır. İnşaatta kalite ve güveni prensip haline getiren Nurettin ÜÇOK, bu prensibinden asla taviz vermeden, yeni ortaklarıyla beraber 2012 yılında Kapadokya Villaları projesine başlamış ve 2015 yılında tamamlayarak sahiplerine teslim etmiştir. Ankara'nın nadir kalan kupon yerlerinden biri olan Beysukent'te yapımına başlanan Kapadokya Villaları, mimari konseptiyle, çevreci çözümleri ve konumuyla Ankara'nın en nitelikli projelerinden biri olmuş, 2015 yılında tamamlanmış ve tamamı satılmıştır. Aynı zamanda 2012 yılında Ankara Bağlıca mevkiinde 42 daireden oluşan GüvenPark Residence projesine başlanmış, 2014 yılında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir.