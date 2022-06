Hoyran Wedre Country Houses

Hoyran Wedre, Toros dağlarının koynunda, denizden yüksekliği 500 m. olan kendi halinde, sessiz ve vakur Hoyran köyünde bulunmaktadır. Akdeniz’e yüksekten bakar; bulunduğu yerden Kekova’dan başlayarak Gelidonya burnuna kadar ufuk çizgisi izlenir.

Kekik, adaçayı, çalba gibi doğal bitkiler ve buğday tarlalarıyla yanyana bulunan konuk evi badem, harnup (keçiboynuzu), defne, menengiç, zeytin, pıynar ve incir ağaçları arasında, şehirden uzak tamamen doğa ile içiçe tatil geçirmek isteyenler için, konforlu olanaklar sunar.

Odalarımız

Konuk evimiz, birbirinden bağımsız olarak konumlandırılan, bir Sanat Evi, bir Balayı Evi, dört suit, bir Konak, bir Mutfaklı Standart ve on adet deniz veya bahçe manzaralı çift kişilik odadan oluşmaktadır. Suitlerden 2 tanesi aslına uygun restore edilen 100 yıllık eski evde bulunmaktadır. Sanat evimiz ise yazmak, okumak, resim yapmak ve çizmek isteyenler için bahçemizin en sakin ve sessiz yerine inşa edilmiştir. Her odanın girişi ayrıdır ve her odaya ait deniz, bahçe veya köy manzaralı geniş balkon/teras vardır. Konuk evimizde 24 saat sıcak su bulunur ve odaların hepsinde şömine ve banyo vardır. Konuk evlerimizin bulunduğu konum ve ekolojik inşası odalarda serin ve rahat bir ortam yaratmaktadır. Odalarımızın hepsi birbirinden farklı döşenmiş ve odalardaki bir çok eşya antikacılardan toplanıp tamir edilmek suretiyle tekrar kullanıma kazandırılmıştır. Perde ve raf örtüleri tamamen el işi olup; yörenin dantel ve kanaviçe motifleri ve renkleri kullanılarak hazırlanmıştır. Yataklarımızı el yapımı saten çeyizlik yorganlar tamamlamaktadır. Her yorgan kendine özgü renk, desen ve motiflerle işlenmiştir. Her odada bulunan raflarda Türkiye’nin bir çok yerinden toplanmış bakır kap kacaklar yerlerini almışlardır.