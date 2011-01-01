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Hoyran Wedre Country Houses
Ekolojik Tasarımlar Antalya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (18)
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Projeler

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    • Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Oturma Odası
    Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Mutfak
    Balayı Evi, Hoyran Wedre Country Houses Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Yatak Odası
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    Balayı Evi

    Hoyran Wedre, Toros dağlarının koynunda, denizden yüksekliği 500 m. olan kendi halinde, sessiz ve vakur Hoyran köyünde  bulunmaktadır. Akdeniz’e yüksekten bakar; bulunduğu yerden Kekova’dan başlayarak Gelidonya burnuna kadar ufuk çizgisi izlenir.

    Kekik, adaçayı, çalba gibi doğal bitkiler ve buğday tarlalarıyla yanyana bulunan konuk evi badem, harnup (keçiboynuzu), defne, menengiç, zeytin, pıynar ve incir ağaçları arasında, şehirden uzak tamamen doğa ile  içiçe tatil geçirmek isteyenler için, konforlu olanaklar sunar.

    Odalarımız
    Konuk evimiz, birbirinden bağımsız olarak konumlandırılan, bir Sanat Evi, bir Balayı Evi, dört suit, bir Konak, bir Mutfaklı Standart ve  on adet deniz veya bahçe manzaralı çift kişilik odadan oluşmaktadır. Suitlerden 2 tanesi aslına uygun restore edilen 100 yıllık eski evde bulunmaktadır. Sanat evimiz ise yazmak, okumak, resim yapmak ve çizmek isteyenler için bahçemizin en sakin ve sessiz yerine inşa edilmiştir. Her odanın girişi ayrıdır ve her odaya ait deniz, bahçe veya köy manzaralı geniş balkon/teras vardır. Konuk evimizde 24 saat sıcak su bulunur ve odaların hepsinde şömine ve banyo vardır. Konuk evlerimizin bulunduğu konum ve ekolojik inşası odalarda serin ve rahat bir ortam yaratmaktadır. Odalarımızın hepsi birbirinden farklı döşenmiş ve odalardaki bir çok eşya antikacılardan toplanıp tamir edilmek suretiyle tekrar kullanıma kazandırılmıştır. Perde ve raf örtüleri tamamen el işi olup; yörenin dantel ve kanaviçe motifleri ve renkleri kullanılarak hazırlanmıştır. Yataklarımızı el yapımı saten çeyizlik yorganlar tamamlamaktadır. Her yorgan kendine özgü renk, desen ve motiflerle işlenmiştir. Her odada bulunan raflarda Türkiye’nin bir çok yerinden toplanmış bakır kap kacaklar yerlerini almışlardır.

    Hizmetler
    Konaklama ve Restoran Hizmeti
    Hizmet alanları
    turizm, Restaurant, ve antalya
    Şirket ödülleri
    2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Tripadvisor Mükemmellik Ödülü
    Adres
    Kapaklı Mahallesi Hoyran Mevkii No:25 Demre
    07570 Antalya
    Türkiye
    +90-5322915762 www.hoyran.com

    Değerlendirmeler

    Nalan Kavsklı
    Müthiş bir manzara,temiz hava görülmeye değer antik kent
    4 ay önce
    la traviata
    Doğa ile içiçe tatil isteyenler için muhteşem bir lokasyonda kaliteli bir işletme.
    26 gün önce
    Murat Sırt
    Demre biraz sapa kalıyor yoku çok virajlı ama Hoyranda dahil gidilip görülmesi gerejen bir yer.Henüz bakiren tam şehirleşmemiş çökülmemişken gezin görün..
    yaklaşık 1 ay önce
    Tüm 18 değerlendirmelerini göster
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