ipek perde dekorasyon (ipeknaz dekorasyon)

ipek group olarak kendi bünyemizde 2 şirket ve toplamda 4 atölye olarak hizmet vermekteyiz. 1. atölyede kendi imalatımız olarak perde, mekanizmalı perde, yatak örtüsü ve kırlent gibi imalatlar,2. atölyemizde döşeme işleri, 3. atölyemizde mobilya imalatı, 4. atölyemizde ise ikinci şirketimizin bünyesinde aleminyum, cam, tavan ve tüm gölge sistemlerimiz yapılmaktadır. şirketimiz Kuzey Kıbrıs'ta olup yurtdışı bağlantılı çalışmaktadır.