ipek perde dekorasyon (ipeknaz dekorasyon)

ipek group olarak kendi bünyemizde 2 şirket ve toplamda 4 atölye olarak hizmet vermekteyiz. 1. atölyede kendi imalatımız olarak perde, mekanizmalı perde, yatak örtüsü ve kırlent gibi imalatlar,2. atölyemizde döşeme işleri, 3. atölyemizde mobilya imalatı, 4. atölyemizde ise ikinci şirketimizin bünyesinde aleminyum, cam, tavan ve tüm gölge sistemlerimiz yapılmaktadır. şirketimiz Kuzey Kıbrıs'ta olup yurtdışı bağlantılı çalışmaktadır.
- Hizmetler
- motorlu-motorsuz mekanizmalı pere
- diğer perde ve döşemelik kumaş
- mobilya koltuk tasarım ve imalatı
- döşeme işleri
- toptan ve perakente olmak üzere ev ve otel tekstili
- branda-tente-pergola imalatı
- gölge sistemleri
- otomatik-sabit pergola
- katlanır-kayar cam sistemleri
- sineklik-küpeşte-ferforje işleri
- aleminyum-pwc doğrama. iç mimarlık tasarım hizmeti.
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- Hizmet alanları
- ev
- özel sektör ofis ve dükkanlar- otel-restorant-okul ve üniversiteler- iç mimarlar ve kişiye özel çalışmalarla toptan ve perakente olmak üzere
- girne- kktc
- Adres
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semih sancar caddesi, kombos apt. 1-2
mersin10 Girne- Kktc
Türkiye
+90-5338400083