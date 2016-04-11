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PALMHOUSE
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • SS16, PALMHOUSE PALMHOUSE İç Dekorasyon
    SS16, PALMHOUSE PALMHOUSE BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
    SS16, PALMHOUSE PALMHOUSE İç Dekorasyon Keten Bej
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    SS16

    PALMHOUSE, Akdeniz yaşaminin güçlü, rahat ve ferah tarzını ilham alarak doğal malzeme ve modern tasarımı bir araya getirmeyi hedefliyor.

    2012'de kurulan PALMHOUSE üretimine, ham keten ve Anadolu'da dokunmuş kumaşlar kullandığı yastık koleksyonu ile başladı. Seçenekleri çoğaltıp çeşitli cam ürünler, mikron gümüş kaplama aksesuarlar ve duvara asılabilecek çeşitli tablo ve resim çalışmalarıyla ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.

    Bugün ürün gamı genişlemiş olan markamızın hedefi alışa gelmiş ve klasik dekorasyon ürünlerine farklı renkler ve dokunuşarla yeni bir tarz getirmektir.

    Ürünlerin hepsi Türkiye’de el işçiliğiyle üretiliyor. Ketenlerin ve kumaşlarin doğal olmasına, ürünlerin belli bir rahatlık sergilemesine ve Akdeniz dokusunu iyi yansıtmasına özen gösteriyoruz.

    Hizmetler
    • Tablo (akrilik
    • suluboya)
    • tekstil
    • Seramik
    • Cam Uretimi
    Hizmet alanları
    oteller, Restoranlar, ve evler
    Adres
    Arnavutkoy Mah. Uvez Sok. Ferah Apt. No:12 D:1
    34345 Istanbul
    Türkiye
    +90-5327772292 www.palmhouseliving.com
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