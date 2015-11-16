Fabbrica Mobilya

Tasarımda yaratıcılığa büyük önem veren FABBRICA tüm imalatlarında kullanıcının konforunu ve yaşam kalitesini ön planda tutmaktadır. FABBRICA, dinamik kadrosu ve yaratıcı ekibi ile sektörde farkını ispat etmiş, çağdaş yönetim yapısı, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısı ile markasını büyütmeye devam etmektedir.

FABBRICA kendi alanında sürekli ilerleyen bir organizasyon olmak için yenilikler üretmeye devam edecektir.

Fabbrica, hayalleri hayata dönüştürür!