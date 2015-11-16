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Fabbrica Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar Ankara
Genel Bakış 21Projeler (21) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

Yeni proje
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    • Antalya Havalimanı VIP Binası, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya İç Dekorasyon
    Antalya Havalimanı VIP Binası, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya İç Dekorasyon
    Antalya Havalimanı VIP Binası, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya İç Dekorasyon
    +7
    Antalya Havalimanı VIP Binası
    HAŞEMOĞLU İNŞAAT, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ticari alanlar
    HAŞEMOĞLU İNŞAAT, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ticari alanlar
    HAŞEMOĞLU İNŞAAT, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ticari alanlar
    +2
    HAŞEMOĞLU İNŞAAT
    RADİSSON BLU TUZLA, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ticari alanlar
    RADİSSON BLU TUZLA, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ticari alanlar
    RADİSSON BLU TUZLA, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Ticari alanlar
    +6
    RADİSSON BLU TUZLA
    TZOB OTEL, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Sergi Alanları
    TZOB OTEL, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Sergi Alanları
    TZOB OTEL, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Sergi Alanları
    +4
    TZOB OTEL
    KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +3
    KUMTAŞ KONUT
    ÖZEL EV TASARIMI, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    ÖZEL EV TASARIMI, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    ÖZEL EV TASARIMI, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    +2
    ÖZEL EV TASARIMI
    Hepsini göster: 21 proje

    Tasarımda yaratıcılığa büyük önem veren FABBRICA tüm imalatlarında kullanıcının konforunu ve yaşam kalitesini ön planda tutmaktadır. FABBRICA, dinamik kadrosu ve yaratıcı ekibi ile sektörde farkını ispat etmiş, çağdaş yönetim yapısı, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısı ile markasını büyütmeye devam etmektedir.

    FABBRICA kendi alanında sürekli ilerleyen bir organizasyon olmak için yenilikler üretmeye devam edecektir. 

    Fabbrica, hayalleri hayata dönüştürür!

    Hizmetler
    • mobilya üretimi
    • tasarım
    • dekorasyon
    • proje
    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Simon Bolivar Caddesi No:36
    06350 Ankara
    Türkiye
    +90-3123535418 fabbrica.com.tr

    Değerlendirmeler

    Furkan ARCA (sadecearca)
    3 ay önce
    Yusuf Tozluyurt
    4 yıldan fazla önce
    Melike Keser
    yaklaşık 4 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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